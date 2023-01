Nicoletta Manni, chi è/ La Scala e la storia d’amore con il fidanzato Timofej Andrijashenko

Nicoletta Manni, chi è

Nicoletta Manni sarà tra gli ospiti di Roberto Bolle nella serata Danza con me, in onda su Rai 1. La ballerina è nata a Galatina in provincia di Lecce il 28 agosto 1991. Nel 2014 è stata promossa Prima Ballerina al “Teatro alla Scala”. Ha iniziato a danzare da bambina poiché la mamma dirigeva una scuola di danza a Copertino. A undici anni è stata promossa a pieni voti alla “Royal Academy of Dance”, l’anno dopo è stata ammessa alla scuola di ballo “dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano” dove ha ottenuto il diploma nel 2009. Da questo momento in poi la sua carriera è un susseguirsi di successi. Per cominciare è stata ingaggiata dallo “Staatballett di Berlino” dove per tre anni ha danzato in pezzi contemporanei e classici.

Nel 2013, il direttore Makhar Vaziev l’ha convince a partecipare alle audizioni per entrare a far parte del “Corpo di Ballo del Teatro alla Scala” , classificandosi al primo posto. L’anno dopo ha ottenuto la nomina di Prima Ballerina. Nel corso della sua carriera ha ottenuto molti riconoscimenti, come il premio “Danza&Danza” e il titolo di “Danzatore dell’anno”. Nel frattempo è diventata partner ufficiale dello spettacolo “Roberto Bolle&Friends”.

Nicoletta Manni: fidanzata con Timofej Andrijashenko

Per quanto riguarda la vita privata, Nicoletta Manni è fidanzata con il ballerino Timofej Andrijashenko. Si sono conosciuti nel 2012 al “Teatro Manzoni” di Milano, nel corso del Premio Mab. Nel 2022, durante il “Roberto Bolle & Friends”, che si è chiuso all’Arena di Verona, il ballerino ha chiesto a Nicoletta di sposarlo. Alla fine dell’evento, nel momento dei saluti finali, Timofej ha tirato fuori dalla tasca una scatolina contenente l’anello, si è inginocchiato ai piedi della ballerina e le ha fatto la richiesta di matrimonio. Nicoletta si è emozionata e ha accettato tra le lacrime di convolare a nozze con Timofej. Sul suo profilo Instagram, Nicoletta Manni è seguita da 112 mila follower.La ballerina condivide con loro momenti della sua vita personale e attimi in cui si allena con il fidanzato. È una persona molto riservata, ma gradisce condividere la sua felicità con chi la segue con passione e devozione.

