Nicoletta Manni e l’amicizia con Roberto Bolle: “Scommise su di me”/ “Gli sarò sempre grata”

Nicoletta su Roberto Bolle: “Se ho bisogno di qualcosa lui c’è”

Nicoletta Manni, étoile di Milano, si racconta a tuttotondo ai microfoni del settimanale Oggi percorrendo carriera e vita privata. La ballerina è sposata con il suo compagno di ballo e nella vita, Timofej Andrijashenko, che le ha fatto una romantica e plateale proposta di matrimonio.

Manni su Roberto Bolle ha dichiarato: “Un amico. E’ stato lui a suggerire a Tima di chiedermi la mano all’Arena di Verona, davanti a 13mila persone. Ha mantenuto il segreto che nemmeno una spia professionista“. Nicoletta ha poi parlato di quanto sia cresciuta grazie al rapporto lavorativo con bolle: “Moltissimo. Mi chiamò per i suoi Bolle and friends che ero giovane, inesperta. Scommise su di me, di questo gli sarò sempre grata. Ha un’etica di lavoro inimitabile: in tanti anni non gli ho mai sentito dire “oggi non ce la faccio”, e le assicuro che capita. Se ho bisogno di un consiglio lui c’è” chiosa la étoile.

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko: “Un figlio? Un passo alla volta”

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sono legati da un sentimento molto solido che sfocia anche nella loro passione comune: la danza. La coppia, al settimanale Chi, ha raccontato il proprio rapporto sentimentale che si snoda tra vita quotidiana e teatro.

“Spesso siamo in teatro nello stesso giorno” – ha spiegato Andrijashenko – “Ma facciamo cose diverse; quando poi balliamo insieme non parlare di lavoro è di aiuto. Una frase infelice può diventare un problema”. Nicoletta Manni ha invece spiegato: “Abbiamo imparato a gestire le situazioni difficili; di contro, la fiducia e la complicità sono essenziali quando siamo in scena”. La coppia ha anche parlato della possibilità di avere un figlio: “Se pensiamo ad un figlio? Un passo alla volta, per questo 2023 le sorprese sono finite” – ha spiegato la ballerina, seguita dal ballerino – “Mi lasci dire ancora che Nicoletta è più di come appare; è una grande artista ma anche una meravigliosa donna di case e una moglie stupenda. Poterla amare è un dono“.

