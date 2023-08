Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono sposati/ Roberto Bolle testimone dei due étoile de La Scala

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono sposati: matrimonio da sogno per i due primi ballerini

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono sposati l’11 agosto a Lecce, nella basilica di Santa Caterina a Galatina. Terminata la cerimonia i novelli sposi hanno festeggiato alla Masseria San Lorenzo dove è cominciata la festa e ballo e divertimento hanno conquistato tutti gli ospiti. Dopo il cambio d’abito utilizzato per la cerimonia con uno più corto, i due étoile de La Scala di Milano hanno sorpreso i presenti, tra cui il testimone Roberto Bolle, con un ballo di coppia.

Roberto Bolle e David Lee: vacanza d'amore per la coppia/ Passeggiata a Taormina tra abbracci e...

I due si sono esibiti in un lento sensuale a cui è seguita una “pizzica”, una danza salentina tradizionale. C’è stata una celebrazione di entrambe le tradizioni dei due sposi: Nicoletta è legata a quelle pugliesi mentre il rituale propiziatorio del pane e del sale sono tipici delle nozze di Timofej.

Chi sono Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko: la dedica di Roberto Bolle

Una vera e propria fiaba quella di Nicoletta e Timofej detto Tima: lei 31 anni originaria di Galatina, lui nato a Riga, in Lettonia. L’amore è nato con un colpo di fulmine in sala ballo, dopo essere stati in competizione nel 2012 al Concorso Mab a Milano. Nicoletta – prima ballerina al Teatro alla Scala dall’aprile 2014 -, in una foto postata su Instagram che la ritrae con il marito, ha scritto: “Vorrei dire mille cose, piano piano le dirò tutte, ma per il momento il mio cuore è fermo lì. Marito e Moglie ogni giorno della nostra vita”.

Roberto Bolle è fidanzato?/ "Geloso della mia vita privata", ma nel suo cuore c'è lo stilista Daniel Lee

Roberto Bolle, testimone dei due ballerini, ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto delle nozze e un’immagine a tre con la coppia, corredata dal messaggio: “Il grande giorno è arrivato! Oggi si sposano questi miei amici stupendi! Auguri di tutto cuore, ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoletta (@nicolettamanni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

LEGGI ANCHE:

Luigi e Maria, genitori di Roberto Bolle/ Dietro il successo la "scommessa" di mamma e papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA