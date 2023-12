Nicoletta Manni/ “Nomina di etoile de La Scala il regalo più grande, con Timofej Andrijashenko…”

Nicoletta Manni, nominata pochi giorni fa etoile del teatro La Scala di Milano, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. “Come è cambiata la mia vita? Rivedere il video è un’emozione grandissima – dice riferendosi al momento della nomina avvenuto al termine di un balletto a La Scala – un momento che rimarrà nel mio cuore per tutta la vita, è stato inaspettato, alla Scala non succedeva da 37 anni la nomina di un’etoile interna alla compagnia, ringrazio per avermi fatto vivere questa emozione unica sul palcoscenico al termine di uno spettacolo, questo è stato il regalo più grande”.

Nicoletta Manni ha scritto “La gioia di danzare” in cui racconta anche l’amore per il marito Timofej Andrijashenko, che fa il suo stesso mestiere: “Il 2023 è stato un anno bellissimo – dice riferendosi anche alla proposta di matrimonio del suo compagno sempre dopo uno spettacolo – il nostro condividere la vita privata e lavorativa non è stato subito facile, ma quando si ha la confidenza si dicono le cose come si pensa, si porta a casa il lavoro, ora abbiamo trovato il nostro equilibrio e il fatto di condividere il palcoscenico è solo una gioia in più, uno spunto in più”. Sulla sua passione per la danza: “Non è mai esistita per me una vita senza danza, la passione è iniziata da piccolissima perchè mia mamma è un’insegnante di danza, per me era normale andare a scuola e divertirmi, all’inizio era un gioco poi è diventata la mia passione”. Sul capodanno infine: “Non festeggerò in discoteca, ma i balli di gruppo sì”.

NICOLETTA MANNI, FRANCO OPPINI E ROSALIA PORCARO A UNO MATTINA IN FAMIGLIA

In studio anche l’attore Franco Oppini, che a proposito di sorpresa ha raccontato qual è stata la più bella mai ricevuta: “Ada (Alberti, la moglie ndr) ha organizzato durante un mio spettacolo il mio compleanno, una sorpresa, ho visto mio figlio che scendeva dalle scale con la torta, io ero commesso, sul palco c’era un diner con lo champagne, è stato bellissimo ma dello spettacolo non mi ricordo molto”.

Così invece l’attrice Rosalia Porcaro, altra ospite di Uno Mattina in Famiglia: “Una sorpresa che non dimenticherò mai? Una cosa particolare a inizio carriera. Ero in scena per uno spettacolo, ero molto giovane, stavamo facendo uno spettacolo per le scuole, era successo qualcosa fra scenografo e produzione poi ad un certo punto i ragazzi hanno smontato la scena mentre recitavo, è stato scioccante”. Franco Oppini ha infine ricordato il più bel Capodanno della sua vita: “Quello del 2017 a Verona, c’erano 35mila persone per la reunion de I gatti di vicoli miracoli. Ci siamo trovati insieme in scena, eravamo più birbanti, ci siamo divertiti. Mancava solo Smaila ma si era collegato con lo schermo, è stato bellissimo”.

