Nicoletta Mantovani/ “La voce di Pavarotti in molti messaggi di speranza dell’Italia”

Andrà in onda domani sera su Rai Uno, il documentario realizzato dal grande regista e attore Ron Howard, su “Big” Luciano Pavarotti, una delle eccellenze di cui l’Italia va più fiera. In collegamento a Storie Italiane, Nicoletta Mantovani, la moglie del tenore modenese: “Sono stata fortunata, ho condiviso con lui mesi bellissimi. Luciano ha sempre avuto un grande amore per l’Italia e in questi giorni sono contenta che il messaggio di speranza sia affidato proprio alla sua voce grazie ai video virali circolanti”. In studio passa quindi un filmato di Pavarotti & Friends del 1999: “Anni fa – commenta la Mantovani – ma è ancora una grande emozione”. Altro filmato, e questa volta tocca ad un duetto con Renato Zero: “Ho i brividi” dice Eleonora Daniele, mentre la Mantovani aggiunge: “Io penso che una delle sue grandi peculiarità era proprio quella di far emozionare le persone, riusciva ad arrivare al cuore della gente perchè era una persona vera, umile, mai in competizione con gli altri ma sempre con se stesso. Ha sempre cantato per onorare il talento, mai per essere famoso”.

NICOLETTA MANTOVANI: “CON ZUCCHERO E BOCELLI UN BEL TRIO”

“Mi fa molto sorridere rivedere questi filmati – prosegue la moglie di Big Luciano – durante i Pavarotti & Friends era tutto spontaneo, era il bello della diretta. Obiettivo era aiutare i bambini della guerra e lui lo era stato. Bocelli e Zucchero – prosegue la Mantovani commentando un filmato dei tre – erano amici e persone speciale, insieme a Luciano facevano un bel trio”. Sul documentario in onda domani sera: “Racconta tutta la sua vita, racconta l’Italia del dopo guerra, un’Italia che aveva voglia di ricominciare, e spero che si dimostri così anche l’Italia di adesso. Penso che questo documento possa essere di ispirazione. Luciano era talmente immenso, era la nostra bandiera, continua ad esserlo in tutto il mondo, lui ha sempre cercato di spingere l’Italia al più possibile anche come immagine all’estero, prenderla per mano”. In studio passa quindi un simpatico filmato in cui si vede Pavarotti mentre cucina in diretta tv negli Stati Uniti, altro passaggio del documentario: “Vorrei ringraziare la Rai, è un atto di servizio pubblico e di coraggio”. Infine un messaggio sull’epidemia: “Io sto cercando di dedicarmi a fare cose che prima non facevo, come ad esempio lo stirare e il cucinare”.



