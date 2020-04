Nicoletta Mantovani, moglie Luciano Pavarotti/ La morte di Riccardo, Alice e le somiglianze con big Luciano

Pubblicità

Da studentessa a moglie, passando per segretaria: il ruolo di Nicoletta Mantovani al fianco di Luciano Pavarotti è mutato più volte nel tempo. “Avevo 23 anni, lui 34 in più“, ha raccontato lei a Il Corriere della Sera alcuni mesi fa, “ero una studentessa bolognese di Scienze Naturali in cerca di un lavoro estivo. Mi presentai al colloquio, proprio qui accanto, nella scuderia che oggi non c’è più, e mi imbattei in lui. Che non doveva esserci, naturalmente non partecipava a quelle riunioni. Ero imbarazzatissima. Lui mi scrutava, io zitta. Presi coraggio e gli chiesi: le piacciono i cavalli? E lui: la prossima domanda è se mi piace cantare? Fui assunta. Luciano entrava in ufficio tutti i giorni, le sue collaboratrici non capivano”. Sei mesi più tardi Nicoletta Mantovani ha scoperto di essere malata e in accordo con Pavarotti ha scelto di non rivelare nulla, anche se ha scoperto che si trattava di sclerosi multipla solo in seguito, durante le cure. “Fin qui ti ho amato. D’ora in poi ti adorerò“, le dirà Pavarotti per sostenerla anche in quel momento drammatico.

Le difficoltà però sono arrivate anche in seguito, quando Nicoletta ha scoperto di essere in attesa di due gemelli e di avere una mola. “I medici mi hanno consigliato di abortire”, ha detto a Verissimo, “ma io non ce l’ho fatta. Una mamma non si arrende mai”. Il piccolo Riccardo però è nato già morto. “Il 13 dicembre il battito di Riccardo non c’era più”, ha aggiunto, “mi hanno portata in sala operatoria, ero di sette mesi. Quando mi sono svegliata, Luciano mi ha detto ‘È nata Alice'”.

Alice Pavarotti, la figlia di Luciano: pochi ricordi, ma…

Alice Pavarotti non ha molti ricordi del padre Luciano Pavarotti. Quando il tenore è scomparso nel 2007, aveva solo quattro anni. “Si ricorda quando dipingevano insieme, perchè Luciano amava moltissimo dipingere”, ha detto Nicoletta Mantovani durante la presentazione del documentario sulla vita dell’artista. Il film Pavarotti andrà in onda nella prima serata di Rai 1 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, e racconterà anche del suo rapporto con la piccola Alice. “Pasticciavano sempre con i colori“, ha aggiunto la Mantovani, “e poi guardavano insieme i cartoni animati, specialmente Nemo, perchè Alice era una grandissima fan dell’acqua”. Sono poche le notizie che riguardano Alice, adesso diciassettenne e sportiva. Nicoletta però è sicura che non seguirà le orme del padre e che non lavorerà nello spettacolo, anche se c’è ancora un grosso punto interrogativo su cosa vorrà fare da grande. “Determinata, tosta, difende diritti importanti, le piace informarsi, fa il classico”, ha detto la madre a Il Corriere della Sera pochi mesi fa. Secondo la Mantovani, Alice assomiglierebbe tanto a Big Luciano, soprattutto per quanto riguarda il sorriso. “L’ultimo, e lo racconto sempre ad Alice perchè ancora oggi mi fa commuovere“, ha rivelato, “lo fece proprio a lei, poco prima che andasse a casa dei nonni, poco prima che tutto finisse”.



