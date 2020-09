Nicoletta Mantovani, vedova Luciano Pavarotti/ “Alberto Tinarelli? Il nostro è amore”

Nicoletta Mantovani ospite di Barbara D’Urso su Canale 5 a Live-Non è la D’Urso mostrerà le foto del suo matrimonio con Alberto Tinarelli. Nozze che in questi giorni hanno fatto molto parlare quelle della vedova di Luciano Pavarotti, protagonista di un vero e proprio colpo di fulmine con il manager 52enne presentatole da un’amica in comune soltanto pochi mesi fa. I due hanno bruciato consapevolmente le tappe: dalla decisione di trascorrere il periodo del lockdown insieme allo scambio di promesse a Talamone, fino alle nozze nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Bologna, alla presenza di 150 invitati, il passo è stato decisamente breve. Presente alla cerimonia anche Alice Pavarotti, figlia di Nicoletta Mantovani e del grandissimo tenore scomparso, che all’arrivo in chiesa del consulente finanziario lo ha abbracciato mostrando come fra i due vi sia un bel rapporto.

NICOLETTA MANTOVANI: LE NOZZE CON ALBERTO TINARELLI

La decisione di convolare a nozze con Alberto Tinarelli era stata annunciata lo scorso agosto dalla stessa Nicoletta Mantovani con un’intervista concessa a “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La produttrice cinematografica in quell’occasione aveva spiegato: “Rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”. Insomma, nel cuore di Nicoletta Mantovani sembra esserci abbastanza spazio per due uomini così importanti: Luciano Pavarotti rappresenta il passato, Alberto Tinarelli il presente e il futuro.



