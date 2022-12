Nicolò Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno/ “L’incidente sul Cervino lo segnò…”

Nicolò Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre 2022. L’uomo ha innanzitutto evidenziato la grande amicizia che lo lega a Massimiliano Ossini: “Ci siamo conosciuti sul Cervino, montagna del cuore di mio papà. In una puntata di ‘Linea Bianca’ ci siamo incontrati e da quel momento ci lega l’amore verso la natura. Massimiliano ha tanto da insegnare in questo senso a tutti noi”.

Massimiliano Ossini: "Mi prendevano in giro per la voce acuta"/ "Ho sofferto tanto"

NICOLÒ BONGIORNO, FIGLIO DI MIKE: “CERCAVA SEMPRE DI TRASFORMARE TUTTO IN ALLEGRIA”

Nel prosieguo del collegamento audiovisivo del quale si è reso protagonista per fare una sorpresa a Ossini, Nicolò Bongiorno ha ricordato la figura paterna, amata da tutti gli italiani: “Mike non era sempre allegro, ma cercava sempre di trasformare tutto in allegria. La sua spontaneità gli conferiva profonda umanità. Quando visse l’incidente sul Cervino, trovandosi da solo e pensando di non tornare indietro, divenne più calmo e comprese che la vita, in fondo, va affrontata in un certo modo, con un certo spirito e senza andare in ansia su ogni singola cosa, vivendo nel profondo ciascun momento. Cosa mi ha insegnato mio padre? Il rispetto delle persone: rispettava i suoi concorrenti, ma anche chi incontrava per strada”.

LEGGI ANCHE:

Mike Bongiorno, come è morto: un infarto a 85 anni/ La terza moglie Daniela ZuccoliLaura Gabrielli, chi è la moglie di Massimiliano Ossini/ I figli e la malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA