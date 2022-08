Massimiliano Ossini nuovo conduttore di Unomattina/ “Sarà positiva come me e…”

Massimiliano Ossini nuovo conduttore di Unomattina: le anticipazioni

Unomattina scalda i motori in vista dell’atteso ritorno in tv, in una nuova edizione sempre all’insegna dei contenuti di attualità. Il programma della mattina di Rai1, questa volta, avrà alla conduzione un volto ormai noto dei palinsesti Rai: Massimiliano Ossini. Intervistato da La Stampa, come riportato anche da TvBlog, il conduttore è stato promosso al timone di uno dei format simbolo della Tv pubblica e sarà l’unico volto del programma per la stagione 2022/23. Doppia novità, dunque, considerando che Unomattina ha sempre avuto una conduzione a due.

Massimiliano Ossini "Mia moglie Laura ha avuto tumore alla tiroide"/ "Era incinta e…"

In attesa del debutto, Massimiliano Ossini anticipa alcune caratteristiche che avrà la sua Unomattina, in partenza dal prossimo lunedì 12 settembre. Questo il volto che le intende dare: “La trasmissione sarà come me, positiva senza tralasciare le grandi questioni. Il caro bollette, energia, ambiente, clima, voglio un programma che possa dare risposte e ancora attualità, medicina… Vorrei che si parlasse del disagio economico che tanti attraverseranno ma non ne parlano per vergogna“.

Massimiliano Ossini piange in diretta per onorificenza guida alpina Aosta/ "Grazie"

Massimiliano Ossini nuovo conduttore di Unomattina: un’importante promozione

Poco spazio, rivela Massimiliano Ossini, sarà affidato alla politica e alle elezioni del prossimo 25 settembre: “Di elezioni parleranno i programmi dei tg studiati proprio per quello“. Grande ammiratore della televisione gentile, che rifugge dalle urla e dalla volgarità, il conduttore è cresciuto grazie alla tv educativa dei ragazzi. Volto noto di Disney Channel agli esordi, rivela anche di aver “imparato tantissimo anche guardando Piero Angela e Fabrizio Frizzi“.

Numerose le trasmissioni che l’hanno visto protagonista in Rai, da Mezzogiorno in Famiglia a Linea Bianca, da Linea Verde al grande successo di Kalipè. Ora per lui è in arrivo la sfida di Unomattina che, anche in questo caso, metterà in primo piano educazione e qualità: “Non mi piacciono i toni forti, se punto a qualcosa mi piace ottenerla con gentilezza“. E si dice “perfettamente allineato” alla linea di pensiero di Carlo Fuortes: il conduttore può dunque trovare un importante appoggio nell’Amministratore Delegato della Rai.

Massimiliano Ossini/ "Miei tre figli? Nel mio lavoro mi faccio molto aiutare da loro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA