Nicolò Bongiorno/ La passione per il mare lo lega a papà Mike

Nicolò Bongiorno, farà successo come il padre Mike nel mondo dello spettacolo?

Anche Nicolò Bongiorno ha scelto di entrare nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme del padre Mike Bongiorno e in qualche modo anche del fratello maggiore Michele. Classe ’76, è diventato infatti scrittore e regista, allontanandosi da quella conduzione che ha visto trionfare il presentatore nato in America che gli ha dato la vita e che ha fatto la storia del piccolo schermo italiano. Lo scorso marzo, Nicolò riceve il premio Firenze Archeofilm per il suo I leoni di Lissa, un reportage fatto a 110 metri di profondità per indagare all’interno del relitto della nave ammiraglia nostrana affondata durante la battaglia del 1866. La forte passione per il mare di Nicolò deriva tutta da Mike, appassionato di sport a tutto tondo. Mike Bongiorno verrà inoltre omaggiato con lo speciale Maurizio Costanzo Show – Allegria che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, giovedì 5 settembre 2019. Un appuntamento pieno di ricordi e aneddoti sul grande conduttore, che con il figlio Nicolò in particolare scriverà La versione di Mike, un’autobiografia pubblicata nel 2007 con la Mondadori, in cui si racconta dagli anni della Resistenza fino all’esperienza in carcere, vicino di cella di Indro Montanelli, per poi sfociare nella sua carriera televisiva e l’incontro con Fiorello.

Nicolò Bongiorno e i libri su papà Mike

Documentarista di successo, Nicolò Bongiorno scriverà un secondo libro sul padre Mike Bongiorno in coppia con Edmondo Conti nel 2013. Questa volta non si concentrerà sulla vita privata e pubblica del genitore, quanto sulla capacità del conduttore scomparso di rivoluzionare il piccolo schermo italiano. Edizione Giuliano Ladolfi Editore, Tutta colpa di Mike è un viaggio che segue le orme del presentatore fin dagli anni Ottanta, quando si ritrova a raccogliere il testimone della Rai per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Una sorta di documentario cartaceo che vanta anche interventi di personaggi popolari del piccolo schermo che lo hanno conosciuto, come Fabio Fazio, Fiorello e Pippo Baudo, senza dimenticare Antonella Elia e Susanna Messaggio, fra le sue storiche vallette. Il ricordo di Mike è sempre stato vivo nel suo secondogenito, soprattutto per via della sua passione per la natura. Lo dimostra la scalata montana realizzata per la sua trilogia di due anni fa, una pellicola che rappresenta, come ha dichiarato a Matrix Chiambretti, una sorta di metafora del legame che ha avuto con il padre.

