Nicolò Ferrari, è morto il nonno/ “Hai combattuto come un leone!”

Grave lutto per Nicolò Ferrari. L’ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, piange la scomparsa del suo amatissimo nonno. Tramite le Instagram Stories ha dato l’annuncio con una dedica piena di sofferenza e dolore: “Hai combattuto come un leone per più di una settimana, ora non soffrirai più”. L’ex protagonista di Temptation Island Vip è alle prese con la morte di una persona a lui molto cara. Ed infatti, proprio di recente il giovane aveva anche spiegato di aver rallentato la sua attività social proprio perché sentiva la viva esigenza di restare vicino al caro parente, ricoverato in ospedale da qualche tempo. In seguito, la terribile notizia condivisa con i followers che tanto lo amano. Nonostante non sia entrato nel dettaglio, tramite il suo profilo di Instagram, ha raccontato che il nonno se n’è andato dopo lunghissimi giorni di forte sofferenza.

Grave lutto per Nicolò Ferrari, è morto il nonno

“Nonno, riposa in pace. Hai combattuto come un leone per più di una settimana, ora non soffrirai più. Mi manchi già”, queste le parole di Nicolò Ferrari annunciando la morte del nonno. Anche la sorella Clarissa ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul suo profilo di Instagram: “Sarai sempre nel mio cuore. Ciao nonno”. Nicolò e Clarissa sono molto uniti e arrivano da una famiglia indiscutibilmente facoltosa: il padre è infatti un famoso imprenditore del settore servizi. Proprio il biondino, vivendo una vita molto agiata, ha iniziato la sua carriera televisiva partecipando a Riccanza, reality show che analizza le vite agiate dei giovani provenienti a famiglie facoltose, tra vacanze da sogno e shopping sfrenato. Dopo il programma di Mtv, Ferrari ha partecipato anche a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Nilufar Addati. Successivamente, ha ritrovato l’ex tronista anche a Temptation Island Vip ma pure in quella occasione gli è andata male. Successivamente Nicolò ha partecipato a un reality show francese, Les Anges de la télé-réalité.

© RIPRODUZIONE RISERVATA