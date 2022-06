Nicolò Martinenghi/ Diretta finale 100 rana Mondiali streaming video Rai, orario

Nicolò Martinenghi sarà grande protagonista oggi dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché la prima finale della sessione serale alle ore 18.02 sarà quella dei 100 rana maschili che vedranno in acqua naturalmente anche il nostro ranista di punta, un Nicolò Martinenghi che potrà puntare certamente al podio, confermando la medaglia di bronzo ottenuta l’anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo, ma senza nascondere l’ambizione di provare a fare ancora meglio, cercando dunque l’assalto a un sogno chiamato oro mondiale in una gara che si annuncia a dir poco spettacolare.

Nicolò Martinenghi, medaglia di bronzo 100m rana Olimpiadi Tokyo 2020/ Video impresa

L’assenza del campione olimpico e mondiale in carica, il britannico Adam Peaty, mette in primo piano fra i potenziali favoriti i due nuotatori capaci di salire con lui sul podio olimpico un anno fa, cioè l’olandese Arno Kamminga e naturalmente il nostro Nicolò Martinenghi, che nel 2021 ha aggiunto al bronzo olimpico anche l’argento iridato e l’oro europeo ma in vasca corta. Oggi si cerca la gloria nella più prestigiosa vasca lunga, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2022…

NICOLÒ MARTINENGHI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 100 RANA AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale dei 100 rana maschili ai Mondiali di nuoto 2022 con Nicolò Martinenghi sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 RANA DI NICOLÒ MARTINENGHI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

NICOLÒ MARTINENGHI, FINALE 100 RANA MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Nicolò Martinenghi dunque sarà grande protagonista della finale dei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2022 che ci offriranno uno scenario anomalo rispetto agli scorsi anni, quando nei panni del favorito d’obbligo c’era sempre Adam Peaty, ora grande assente: aumentano le pressioni, ma naturalmente anche le possibilità di scrivere la storia. Per ora tutto è andato bene: Nicolò Martinenghi ha vinto in scioltezza la sua batteria ieri mattina, poi ha vinto pure la semifinale con il tempo di 58”46 davanti allo statunitense Nic Fink, un altro dei candidati per podio e vittoria di questi 100 rana.

Nella seconda semifinale ha vinto come prevedibile Arno Kamminga, anche se l’olandese è andato più lento rispetto a Martinenghi e Fink, questo significa che Nicolò sarà in corsia 4. La notizia clamorosa è stata l’eliminazione di Michael Andrew, che lascia dunque Martinenghi, Fink e Kamminga come grandi favoriti per i tre gradini del podio, sulla carta certamente superiori rispetto agli altri cinque finalisti. C’è naturalmente da confermare questa sensazione per andare a medaglia, ma c’è la grande possibilità di raggiungere anche l’obiettivo massimo…











