I riflettori sono tutti puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e ovviamente con particolare riferimento ai campioni azzurri impegnati nelle varie categorie. Fiore all’occhiello del nuoto è Nicolò Martinenghi che poche ore fa è riuscito ad agguantare la finale nei 100 metri rana. Ma al di là dei meriti sportivi che vi abbiamo già raccontato, cosa sappiamo sulla vita privata del nuotatore e dunque sulla fidanzata Adelaide Radice.

Adelaide Radice – fidanzata di Nicolò Martinenghi – è riservata tanto quanto il nuotatore; indubbia è però la bellezza del loro amore che lontano dai riflettori viaggia su binari felici da circa 5 anni. Tutto ciò che sappiamo a proposito della loro unione si evince dai rari scatti pubblicati sui social ma che bastano per rendere l’immagine della bellezza.

Adelaide Radice, la fidanzata di Nicolò Martinenghi ‘ricorda’ il loro amore: “Un piccolo promemoria…”

“Just a reminder, i love you”, ovvero: “Piccolo promemoria, ti amo”. Questa una dedica di Adelaide Radice – fidanzata di Nicolò Martinenghi – su Instagram alcuni mesi fa. Un pensiero che mette in evidenza non solo la dolcezza ma anche la voglia di ricordare più nel privato che dal punto di vista mediatico il peso del loro amore. La didascalia è posta a corredo di una tenera immagine al mare; ora, la giovane sarà certamente impegnata nel fare il tifo per il ‘suo’ Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di Parigi 2024 piuttosto che alle giornate di mare.