Nicolò Scalfi eliminato stasera da Caduta Libera?/ “Il campione uscirà oggi 5 luglio”

Da settimane stanno uscendo indiscrezioni sull’eliminazione del campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, entrato nella storia dei quiz italiani per aver vinto di più 651.000€. Altro record riguarda la presenza in studio, ovvero l’aver superato le 80 puntate nelle vesti di campione in carica. Il campione da record, secondo le indiscrezioni di alcuni giorni fa, dovrebbe lasciare il gioco, in quanto eliminato, a fine luglio. Eppure rumor delle ultime ore svelerebbero che l’eliminazione sarebbe invece prevista per la puntata di questa sera. Un utente ha infatti rivelato il possibile giorno indicando il 5 luglio. Ricordiamo che le puntate sono registrate settimane prima. Anche se l’avventura dovesse terminare stasera, Nicolò Scalfi può lasciare con il sorriso visti i vari record stabiliti.

Nicolò Scalfi eliminato da Caduta Libera oggi, 5 luglio?

Una frase di ieri di Gerry Scotti, che ha attaccato i complottisti, potrebbe essere una conferma indiretta della fine del dominio di Nicolò: “Mi scrivono anche dei complottisti che, ogni volta che dico BELLA GARA, solitamente lo sfidante cade. Mi raccomando, adesso non sei caduto ma… cerca di cadere alla prossima, sennò questo complottista come ce lo teniamo buono?”. Dal profilo Twitter dell’utente IlGerrino92 arriva una previsione che sembra, almeno per lui, una certezza: “Avviso agli appassionati di #CadutaLibera: non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da Gerry Scotti! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato”. Non ci resta che attendere la puntata di stasera per capire se davvero per Nicolò Scalfi l’avventura a Caduta Libera sia giunta al capolinea..

