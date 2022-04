Nicolò Scalfi torna a La Pupa e il Secchione Show?/ L’appello di Vera Miales

Nicolò Scalfi rientra in gioco a La Pupa e il Secchione Show? Durante l’ultima puntata del programma condotto da Barbara d’Urso, il campione di Caduta Libera è stato eliminato con la Pupa Vera Miales. Una eliminazione che è stato molto discussa, visto che la compagna di Amedeo Goria ha chiesto espressamente al programma di poter dare una seconda possibilità al campione di Caduta Libera penalizzato dal gossip e dalle chiacchiere che ruotano intorno alla vita privata della Pupa. Una richiesta supportata anche dall’appello della mamma di Nicolò che ha richiesto di poter dare una seconda chance al figlio. La proposta al momento è al vaglio del programma e durante la puntata i giurati Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style saranno chiamati a valutare se accettare o meno.

Intanto nella villa de La Pupa e il Secchione Show sembra essere scattato un interesse anche tra i due compagni d’avventura. Nicolò e Vera, infatti, sono sembrati sempre più complici al punto che Amedeo Goria ha dichiarato: “lo accetterei, voglio solo il suo bene, io e lei non abbiamo intenzione di sposarci: amore, una tenera amicizia, per ora non so dirlo davvero”.

Vera Miales è convinta che la sua storia d’amore con Amedeo Goria abbia penalizzato il suo percorso e quello del secchione Nicolò Scalfi a La Pupa e il Secchione Show. Fuori dalla villa, infatti, si è parlato a lungo della sua relazione con il padre di Guenda Goria che però si è espresso sempre con parole di grande entusiasmo per l’avventura della compagna. “Io sono felice per l’esperienza di Vera a La Pupa e il secchione. La vorrei più disinvolta, più distaccata, slacciata da me. Deve fare il suo gioco e sfoderare la sensualità che mi ha conquistato. Quando non c’è mi manca, le voglio molto bene. Un anno e quattro mesi di coabitazione. E’ un rapporto importante il nostro. Non l’ho scaricata. Questa è la prova d’amore, lasciare libera la donna di realizzarsi” – ha detto il giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta.

Chissà se l’appello di Vera Miales e della mamma di Nicolò sarà accolto dalla giuria permettendo così al campione di Caduta Libera di rientrare in gara.











