Vera Miales viene scaricata da Amedeo Goria/ Intanto con Nicolò Scalfi…

Puntata frizzante per Vera Miales, promessa sposa di Amedeo Goria. La pupa è in coppia con il secchione Nicolò Scalfi, ex campione di Caduta Libera, con cui sembra essere nata una piccante intesa. Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui si vede il feeling crescente tra i due che si stuzzicano e si cercano giorno e notte. Da parte di entrambi sembra esserci un interesse, ma è soprattutto Nicolò a dichiarare di non essere per nulla indifferente alla bellezza e al fascino di Vera. Il ragazzo ammette di guardarla, sempre però mantenendo il giusto rispetto, dato che è una donna impegnata. Subito dopo la clip, Barbara D’Urso lascia la parola ai giudici. In particolare, Soleil Sorge e Federico Fashion Style attaccano con forza la modella per i suoi modi di fare sfacciatamente provocanti. Entrambi ritengono che comportandosi così lei manchi di rispetto alla sua storia d’amore con Amedeo Goria.

Inoltre, quando parla Soleil interviene Mila Suarez dicendo all’influencer che anche lei, riferendosi alla recente esperienza del Grande Fratello VIP, ha avuto degli atteggiamenti molto provocanti con Alex Belli, un uomo sposato. Si tratta dell’ennesimo battibecco tra le due donne, tra cui non corre buon sangue. Riprende la parola Federico Fashion Style che chiede a Miales di comportarsi meglio con Nicolò Scalfi ed evitare atteggiamenti di questo tipo.

Vera Miales è stata scaricata nelle scorse ore da Amedeo Goria. Il giornalista sportivo era ospite di Pomeriggio Cinque e nel salotto di Barbara D’Urso ha commentato il percorso della sua compagna. Amedeo ha manifestato l’intenzione di non privare la compagna della libertà e ha dichiarato: “La vorrei più sbarazzina solo per permetterle di andare avanti nel gioco. Nel reality non puoi permetterti di sentirti bloccata […] Non posso avere nei suoi confronti pretese o legami che ci limitino”. Tra Vera Miales e Nicolò Scalfi sembra esserci attrazione. Amedeo Goria però non è affatto preoccupato di quello che potrebbe succedere e ammette: “Lo accetterei, voglio solo il suo bene, io e lei non abbiamo intenzione di sposarci: amore, una tenera amicizia, per ora non so dirlo davvero”.

Poi ha voluto fare delle precisazioni. Amedeo ha dichiarato di sentire la mancanza di Vera Miales ma ha anche dichiarato di volerla vedere più disinibita: “Io sono felice per l’esperienza di Vera a La Pupa e il secchione. La vorrei più disinvolta, più distaccata, slacciata da me. Deve fare il suo gioco e sfoderare la sensualità che mi ha conquistato. Quando non c’è mi manca, le voglio molto bene. Un anno e quattro mesi di coabitazione. E’ un rapporto importante il nostro. Non l’ho scaricata. Questa è la prova d’amore, lasciare libera la donna di realizzarsi”. Chissà come la prenderà Vera Miales.











