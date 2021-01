Nicolò Zaniolo a C’è Posta per Te/ Positivo al Covid in tv? Ecco spiegato perché

Nicolò Zaniolo è pronto a fare una sorpresa commuovente in coppia con la madre Francesca proprio in una delle storie di C’è Posta per te. Maria de Filippi ha invitato il campioncino della Roma proprio nella puntata di questa sera ma in molti sono già pronti a dire la loro per via di quello che è successo in queste ore. Il numero 22 ha fatto un test ieri e stamattina ha ricevuto il referto che lo ha segnalato come positivo al Coronavirus. Il calciatore continuerà ad allenarsi a casa ma dovrà rimanere lontano dai suoi compagni e da Trigoria fino a quando non risulterà negativo, e allora come fa ad essere in tv? E’ presto detto. Nicolò Zaniolo ha registrato la puntata che andrà in onda oggi già mesi fa e quindi, in quel momento, la sua positività era lontana anni luce.

Nicolò Zaniolo a C’è Posta per Te con la madre per “una sorpresa” commuovente

I tifosi che non vedono l’ora di rivederlo in campo potranno consolarsi proprio questa sera quando lui e la madre saranno a C’è Posta per te chiamati proprio per fare una sorpresa ad uno dei suoi fan. Questa comunque potrebbe essere l’ultima volta che vediamo Zaniolo in tv visto che nei giorni scorsi, dopo il caso dell’ex fidanzata Sonia incinta e il presunto flirt con Madalina Ghenea ha minacciato di lasciare i social e ha chiesto tranquillità per potersi concentrare sul suo lavoro specie dopo l’ennesimo infortunio pesante. Lo steso ha fatto Sara Scaperrotta, sparita dai social a partire dallo scorso 17 dicembre evitando di dire la sua sulla questione sollevata dalla zia. Siamo sicuri che Zaniolo riuscirà quindi a rimanere lontano dai guai?



