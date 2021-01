C’è posta per te 2021/ Storie e ospiti 30 gennaio: Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo

C’è posta per te: anticipazioni e diretta 30 gennaio

Sabato 30 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con C’è posta per te che, dopo aver incollato 6.510.000 spettatori pari al 29.6% di share con la scorsa puntata che ha avuto come ospiti Can Yaman, divo del momento e protagonista del gossip per il suo rapporto con Diletta Leotta e Michele Riondino, torna in onda con una nuova puntata ricca di ospiti e sorprese. Maria De Filippi, perfetta padrona di casa, anche questa sera cercherà di far riunire i componenti di alcune famiglie che non si parlano da anni, di far ritrovare coppie che si sono dette addio, ma regalerà anche dei momenti speciali ai destinatari di sorprese che avranno come regali dei personaggi famosi amatissimi dal pubblico. Quali storie, dunque, saranno raccontate nel corso della quarta puntata di C’è posta per te?

Le storie di C’è posta per te

A vent’anni dal suo esordio, C’è posta per te continua a regalare grandi emozioni. Dopo aver riunito Alessandro e Florinda che si erano lasciati per il tradimento di lui, questa sera, nuove storie di amori interrotti saranno raccontati da Maria De Filippi. Non mancheranno i racconti delle famiglie che non sempre si concludono con un lieto fine. La settimana scorsa, infatti, la conduttrice non è riuscita a convincere Chiara a riappacificarsi con la madre Teresa, il fratello Vincenzo e la sorella Veronica. Il pubblico, inoltre, si augura di assistere alle storie di anziani signori alla ricerca di vecchi amori come accaduto durante le prime due puntate che hanno divertito e conquistato il pubblico di canale 5.

Gli ospiti della puntata di oggi

Tra le tante storie della quarta puntata di C’è posta per te ci saranno due storie assolutamente emozionanti che conquisteranno sicuramente il cuore dei telespettatori e che avranno come protagonisti due personaggi famosi, molto diversi tra loro. Nello studio dello show più seguito del sabato sera arriverà così l’eterno ragazzo della musica italiana ovvero Gianni Morandi che, con il suo sorriso e la sua umanità, regalerà un momento speciale ad un suo fan. Ospite di questa puntata del programma di canale 5, inoltre, sarà il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla madre Francesca.



