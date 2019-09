Night Skinny, nuovo album “Mattoni”/ 26 artisti coinvolti: da Luchè a Achille Lauro

Considerato uno dei maggiori esponenti della scena rap nostrana, Night Skinny ha lanciato oggi il nuovo album “Mattoni”. Il dj e produttore discografico di Termoli torna protagonista con il suo quinto disco in studio, che può vantare la partecipazione di ben 26 artisti: da Guè Pequeno a Fabri Fibra, passando per Achille Lauro e Luchè, fino a Rkomi. Un progetto ambizioso che consta di 16 brani, cinque dei quali vedono protagonista proprio Rkomi, In fondo alla tracklist troviamo il brano che porta il nome dell’album e che vede la collaborazione di Noyz, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia e Side Baby & Taxi B. A due anni di distanza dal fortunato pezzi, dunque, Night Skinny è pronto a fare ascoltare ai suoi fan tracce eterogenee e armoniche, come evidenziato dagli esperti di Rapologia.

“MATTONI”, NUOVO ALBUM DI NIGHT SKINNY

Pubblicato il 13 settembre 2019 per Universal Music e Island Records, “Mattoni” è uno degli album più attesi del panorama rap e sono già numerose le reazioni sul web sull’ultimo lavoro di Night Skinny. Oltre ai già citati, il 36enne ha potuto fare conto sulla collaborazioni di alcuni dei talenti in erba del panorama musicale nostrano, basti pensare a Ketama126, Speranza e Quentin40. Il lancio del disco sarà accompagnato dalla classica serie di instore, alcuni dei quali già programmati per questo mese: Night Skinny, insieme a Iuter e alcuni ospiti a sorpresa, oggi sarà protagonista a Milano, domani a Roma (One Block Down), lunedì 16 settembre a Napoli (London Vomero) e giovedì 19 settembre nella sua Termoli (Soul Street). Qui di seguito vi proponiamo la tracklist riportata dai colleghi di Sky Tg 24:

1. Street Advisor (feat. Noyz, Marracash & Capo Plaza)

2. Saluti (feat. Guè Pequeno, Fabri Fibra & Rkomi)

3. Attraverso Me (feat. Luchè)

4. Numero10 (feat. Ernia & Quentin40)

5. Bad People (feat. Noyz & Fabri Fibra)

6. Novità (feat. Rkomi, Ernia & Tedua)

7. Stay Away (feat. Ketama126, Side Baby & Franco126)

8. Prometto (feat. Luchè & Rkomi)

9. Fare Chiasso (feat. Quentin40 & Rkomi)

10. Mille Strade (feat. Ketama126 & Izi)

11. Fumo Dentro (feat. Side Baby, Shiva & Fabri Fibra)

12. 0 Like (feat. Jake La Furia)

13. Rosso (feat. Rkomi & Madame)

14. Life Style (feat. Lele Blade, Coco, Geolier & Vale Lambo)

15. Sciacqua La Bocca (feat. Chadia Rodriguez)

16. Mattoni (feat. Noyz, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia, Side Baby & Taxi B)



