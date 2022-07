Nika Paris, chi è?/ Da “X Factor” a oggi, “E’ solo l’inizio”

Nika Paris e quella finale mancata di X Factor 15

Farsi conoscere attraverso la partecipazione a un talent show è ormai diventata una scelta sempre più diffusa tra i ragazzim che sanno bene come questa esperienza possa regalare non solo popolarità, ma anche farsi conoscere dalle case discografiche. E’ il caso anche di Nika Paris, che è stata una delle più apprezzate a “X Factor 15“, nonostante non sia riuscita ad arrivare fino in finale.

Battiti Live 2022, Bari/ Diretta 12 Luglio Italia 1 e scaletta: Rhove strega tutti

I giurati e il pubblico da casa hanno apprezzato non solo le sue doti vocali, ma anche la determinazione e il coraggio, caratteristiche non così usuali per chi come lei ha solo sedici anni. Tanti anche gli apprezzamenti arrivati per i suoi due singoli, “ Tranquille (Mon coeur) ” e “No Limit“.

Chi è Nika Paris: giovanissima ma con le idee chiare

Pur essendo ancora minorenne, Nika sembra avere le idee chiare sul suo futuro: la musica è la sua vita e vuole fare il possibile affinché possa trasformarsi in un lavoro. Non a caso, sin da quando era bambina ha iniziato a scrivere le sue canzoni, sia in italiano sia in inglese, oltre ad essere comparsa per diverse volte in Tv.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI BISSANO A BATTITI LIVE/ Giovani wannabe scatena il pubblico

“X Factor è stato solo l’inizio – ha detto ai microfoni di Blogo -. Io sono fiera di me, mi è piaciuto quello che ho fatto. Molte persone si sono dispiaciute della mia uscita, ma non dobbiamo essere dispiaciuti. Dobbiamo essere carichi perché questo è l’inizio. Volevo far vedere alla gente che se vuoi qualcosa nella vita non devi essere nella tua comfort zone ma uscire. Qui non sono tra amici, con la mia famiglia, ma ho conosciuto tante persone, mi è piaciuto. Volevo far vedere che tutto è possibile nella vita, se lo vogliamo. Davvero”.

LEGGI ANCHE:

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ Il primo incontro in radio, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA