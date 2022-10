Nikita contro Antonino Spinalbese al GF Vip: “È un parac*lo”/ Lui sbotta: “Non mettermi più in mezzo”

Nikita Pelizon contro Antonino Spinalbese: nuovo scontro in diretta al Grande Fratello Vip

Nella stanza delle nomination, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022, va in scena l’ennesimo battibecco tra due gieffini che proprio non hanno simpatia l’uno per l’altro: Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. L’attacco parte dalla scena in cui Antonino sorride quando Elenoire sputa a terra dopo il passaggio di Nikita, scena che ha causato alla Ferruzzi l’uscita dalla Casa. Nikita accusa infatti anche Antonino di aver sorriso di fronte al brutto gesto, piuttosto che sottolineare l’errore.

Nikita contro Antonino: “È un parac*lo!”

Lui tiene allora a difendersi: “Ci terrei al fatto che lei mi tiri in mezzo di meno, – dice a Nikita – visto che abbiamo visto un video in cui ridono quaranta persone, ovviamente lei se la deve prendere sempre con me, pensando che io comunque viva 24 ore su 24 a parlare male di lei”. Nikita però replica: “Queste sono congetture che ha nella mente. Cosa penso di lui sinceramente? Che si vede che ha studiato comunicazione e che è un parac*lo!” Spinalbese conclude ammettendo di non provare alcuna simpatia per lei e di preferire non aver alcun rapporto: “Io non le parlo, mi saluta e le dò il buongiorno… siccome io non ho simpatia nei suoi confronti, non ci voglio neppure provare eppure lei mi mette sempre in ogni discorso…”

