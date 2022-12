Nikita e Luca Onestini: coppia fake del GF Vip 2022?/ Tra i due spunta Oriana e…

Nikita Pelizon e Luca Onestini: nasce l’amore al Grande Fratello vip 2022?

Mentre promuove l‘amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Alfonso Signorini non si sbilancia su quello che potrebbe accadere tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Nikita, sin dai primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha manifestato il suo interesse per Luca il quale, tuttavia, per il momento, continua a parlare di amicizia. All’interno della casa, i due trascorrono sempre più tempo insieme mostrandosi affiatati e complici. Tuttavia, sia all’interno che fuori dalla casa, ci sono molte riserve sui due. In particolare, c’è chi non crede all’interesse di Luca per Nikita.

A commentare la situazione, ai microfoni di Casa Chi, è Alfonso Signorini che ha spiegato come l’atteggiamento di Luca sia molto coerente con quanto ha fatto nella sua precedente esperienza con Ivana Mrazova. Tuttavia, proprio Signorini, parlando di Nikita e Luca, ha tirato in ballo Oriana Marzoli.

Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini spunta Oriana Marzoli

“Se guardiamo a Luca Onestini stratega, dico che punta già ad Oriana“: è questa la confessione bomba fatta da Alfonso Signorini a Casa Chi. “Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana, sta puntando lei”, ha aggiunto.

Signorini ha poi parlato della capacità di provocare di Oriana raccontando un episodio accaduto in bagno. Colpita da un prurito ai glutei, ha chiesto a Luca Onestini di aiutarla e, l’ex tronista, per evitare ogni contatto fisico, l’ha fatto usando una spazzola che, poi, si è rivelata essere di proprietà proprio di Nikita.

