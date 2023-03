Nikita, la premonizione sull’eliminazione di Antonella dal GF Vip/ “Non ci volevo credere! Tempo fa…”

Nikita Pelizon commenta l’eliminazione di Antonella Fiordelisi al GF Vip e svela un retroscena

Se gli Spartani si sono detti sollevati, e in alcuni casi anche felici, dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è l’unica realmente affranta per la sua uscita. Dopo la puntata, la gieffina ha avuto modo di sfogarsi in confessionale ed è qui che ha ammesso di aver in qualche modo predetto l’uscita dell’amica.

Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla droga"/ "Smesso per i figli…"

“Non ci volevo credere. – ha esordito Nikita in confessionale, che ha dunque ricordato la sua ‘premonizione’ – Mi viene però in mente quando tempo addietro avevo avuto la sensazione che sarei rimasta da sola.” Solo poche settimane fa Nikita infatti rivelava di pensare in modo molto forte che a breve sarebbe stata sola contro tutti, rimanendo così isolata rispetto all’altro gruppo. La sensazione è perciò diventata realtà con l’uscita di Antonella, con la quale ha trascorso in modo simbiotico gli ultimi mesi al GF.

Uomini e donne, nuova Dama per Riccardo Guarnieri/ Si chiama Valentina e...

Nikita Pelizon: “Antonella all’inizio non mi piaceva, ecco perché”

Nikita Pelizon ha però raccontato di non aver sempre apprezzato Antonella: “Mi ricordo quando sono entrata che ho detto ‘Quando se la tira, la nomino!‘. Poi però andando oltre ho capito che ciò che non mi piaceva di lei è però parte di lei, della sua persona.” ha spiegato. È per questo che oggi per lei “Se ne va un’amica e una persona alla quale voglio bene, che è totalmente diversa da me ma che ho visto si stava impegnando anche per crescere.”

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge appoggia Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi/ La reazione in diretta al GF Vip Party

© RIPRODUZIONE RISERVATA