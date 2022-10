Nikita Pelizon accusa Antonino Spinalbese, Gf Vip/ “Mi usa come una pedina”

Nikita Pelizon infastidita da Antonino Spinalbese: “Fa i test e mi usa come pedina”

Nikita Pelizon continua a non condividere i modi di fare di Antonino Spinalbese e con il passare dei giorni sta diventando sempre più insofferente nei suoi confronti. Durante una chiacchierata in giardino con Amaruys, la ragazza ha ammesso di non aver digerito lo scherzo che Antonino aveva architettato poco prima, a sue spese. “Non è un gioco che mi piace, questo”, ha ammesso Nikita a proposito di Spinalbese. La Pelizon era convinto di potere archiviare la cosa, ma in realtà è ancora arrabbiata e non si dà pace. “E’ come un test, essere usata come una pedina“.

Se ci ripensa, Nikita si innervosisce ancora, forse perché trova superficiali certi modi di porsi. Il suo confidente Amaurys, anziché rincuorarla, rincara la dose sottolineando la sua ingenuità: “Mi sa che te l’hanno fatta, sei caduta come un pollo”.

Nikita Pelizon, il comportamento di Antonino la lascia alquanto perplessa

La ragazza però non si diverte all’idea di passare per pollo. E pensando ad Antonino Spinalbese, la VIP arriva a sottolineare alcuni altri suoi atteggiamenti poco chiari e contradditosi che non lo metterebbero in buona luce. “Dorme con Alberto, è la persona con cui trascorre tutta la giornata!”, ha affermato stupita la modella dopo un commento negativo che Antonino avrebbe espresso proprio nei confronti di Alberto. Insomma Nikita è più che perplessa su Spinalbese, ma Amaurys la invita ad aprirsi col diretto interessato per evitare che la situazione dentro la casa possa degenerare.

