Nikita Pelizon attacca Luca Onestini/ “Mi hai lasciato la porta aperta per niente..”

Grande Fratello vip 2022, Luca Onestini e Nikita Pelizon si attaccano a vicenda: il duro scontro tv

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV della Casa del Grande Fratello vip 2022, dove nonostante lo spirito natalizio Nikita Pelizon e Luca Onestini diventano protagonisti di un’accesa lite.

Nel corso dell’esperienza TV intrapresa nella Casa dei vipponi da parte dei due gieffini, Nikita Pelizon ha palesato di nutrire un interesse verso l’ex storico di Soleil Sorge ed ex tronista di Uomini e donne, Luca Onestini. Tuttavia, Luca non ha mai ricambiato, almeno non dichiaratamente, Nikita, anche se dei vari avvicinamenti tra i due hanno a quanto pare illuso l’inquilina. Tanto che Nikita Pelizon, in un nuovo confronto con Luca Onestini, passa all’attacco contro di lui: “Se una persona mi dice che ha un interesse io non mi comportato come hai fatto tu, se non ho un interesse a mia volta. Mi hai lasciato la porta aperta per niente”. L’affondo della inquilina vip, poi, prosegue perentorio: “Amen, non mi frega più di com’è andata tra noi. Io non mi invento proprio nulla e dico sempre la verità“. E la replica dell’ex tronista non tarda ad arrivare.

“Nikita, se mi sono allontanato è perché l’altro giorno mi hai detto di starti lontano – é la versione di Luca Onestini rilasciata al Grande Fratello vip e ripresa da Biccy-. E mi hai anche detto ‘o fai un passo avanti o ne fai 10 indietro’”. A detta di Luca, Nikita starebbe conducendo “un gioco nel gioco” del Grande Fratello vip, senza un chiaro obiettivo, al punto tale che non gli interessa nulla di lei: ” Erano giorni che mi dicevi ‘aiutami a vederti come un amico’. Io come vedi ricordo tutte le tue frasi. A me non mi frega nulla di te, non ti odio, non mi interessi proprio”

Luca Onestini accusa Nikita Pelizon…

Ma non finisce qui. Perché l’affondo di Luca Onestini ai danni di Nikita Pelizon, poi, prosegue con un’accusa: “Non ci voglio più avere niente a che fare con una come te. A una persona che si inventa le cose, cosa mi importa di parlarti? Ti inventi le cose e pure pesanti. Semmai sei tu che non hai rispettato i miei sentimenti. Non rispettavi la mia amicizia e ti eri autoconvinta che io provassi qualcosa di più”.

Luca Onestini, che nel corso della sua prima esperienza nella Casa, al Grande Fratello vip 2, veniva a conoscenza della lovestory della sua allora fidanzata Soleil Sorge con Marco Cartasegna, per poi dirsi ferito per il tradimento di lei, ora si dichiara tradito nei sentimenti anche da parte di Nikita Pelizon: ” Scusami se io prima di lanciarmi su una persona voglio conoscerla. Io sono single e l’unica persona che aveva qualcuno fuori sei tu! Prima dicevi ‘io penso tutti i giorni a questa persona’, poi arrivo io e dopo poche ore boom buttata e dichiarata. Non abbiamo più niente da dirci. Qui è finita la conversazione tra noi! E io non ho più niente da dirti, né oggi e nemmeno domani”.

