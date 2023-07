Nikita Pelizon balla ‘Mojito’ con Massimo Boldi/ Scoppia la polemica sul web

Nikita Pelizon, il siparietto con Boldi suscita polemiche sul web

Nikita Pelizon, dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 2022, ha esordito nel mondo della musica. La modella triestina ha pubblicato il primo singolo intitolato Mojito, brano dalle note estive.

L’ex gieffina per promuovere il nuovo tormentone ha ideato un balletto insieme a Massimo Boldi sulle note della sua canzone: “E se anche il nostro cipollino balla, tu che aspetti? Ho amato questo momento, siete energia pulita e grazie dei consigli“. L’attore appare divertito mentre si presta a questo simpatico siparietto con la giovane modella, ma non tutti hanno apprezzato. Una buona parte del web non si è risparmiato in commenti negativi e polemiche: “A me sembrano tutte uguali queste canzoni. Il solito ritmo dei tormentoni estivi copiati e stracopiati. Si fa presto a spacciarsi per cantanti“; “Che il trash abbia inizio“. Questi sono solo alcuni dei messaggi rivolti alla Pelizon che, nonostante tutto, ha goduto anche di un buon sostegno da parte dei fan più accaniti.

Nikita Pelizon, proposta a Signorini per il GF Vip 8: ecco cosa è successo

In occasione di un’intervista a Radio Radio, Nikita Pelizon ha espresso il suo parere sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La modella triestina ha dichiarato: “La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante.”

E ancora: “Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la tv ma che non ci sono mai andate”. La vincitrice del GF Vip ha poi fatto una proposta a Signorini: “Mi propongo per il Gf Vip Party! Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui! Mi dispiace solo di non essere andata alla festa di Chi perché dovevo registrare il videoclip”.

