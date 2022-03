Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile” Pechino Express/ La polemica con…

La polemica tra Nikita Pelizon e Barbascura X

Helena Prestes e Nikita Pelizon sono “Italia-Brasile” nella nuova edizione di Pechino Express. Nella scorsa puntata le due modelle sono riuscite ad arrivare addirittura prime nella prova di tappa. Un percorso in crescendo quello che ha scandito il loro tragitto fino al traguardo. Nella prima parte la pazienza di Nikita Pelizon è stata messa a dura prova per qualche presunta scorrettezza di Barbascura X. Quest’ultimo, infatti, secondo la concorrente ha volutamente nascosto il bigliettino dov’erano presenti importanti istruzioni per la coppia “Italia-Brasile”, causando così una sensibile perdita di tempo. Ciò nonostante, grazie a una serie di circostanze fortunate e all’impegno profuso, le due ragazze sono riuscite ad arrivare per prime a destinazione. Nella scelta conseguente ne hanno tratto beneficio “Gli Indipendenti” a discapito de “Gli Atletici”.

Chi sono Nikita Pelizon ed Helena Prestes

Nikita Pelizon è nata a Trieste e ha 27 anni. È conosciuta come Uragano Nikita, è una modella ed indossatrice. Ha preso parte a svariati programmi come Temptation Island ed Ex on the Beach. Qui ha partecipato insieme all’ex fidanzato Matteo Diamante. Inoltre, Nikita Pelizon ha recitato anche in fiction come Un passo dal cielo. Helena Prestes invece ha 31 anni e ha origini brasiliane. Per la precisione è nata a Sao Paulo. Vive a Milano ed è una persona molto sportiva, ama l’avventura e insegna yoga. Come la sua collega e compagna d’avventura, anche Helena Prestes è una modella e attrice. Le due modelle partecipano a “Pechino Express 2022” in coppia, formando “Italia-Brasile”. Già dalla prima puntata si sono mostrate affiatate e atleticamente preparate.

