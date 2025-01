Nikita Pelizon e il retroscena su Helena Prestes dopo il Grande fratello

Nikita Pelizon, amica di Helena Prestes, è stata ospite del reality show condotto da Alfonso Signorini nella puntata che ha decretato l’eliminazione della modella brasiliana. Nikita che è stata la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha accettato di tornare nella casa per dare supporto all’amica che, però, ha perso la sfida al televoto con Shaila Gatta. Un’eliminazione inaspettata quella di Helena che, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, prima di ritrovare i propri affetti, la sorella e il nipotino, ha trascorso il tempo proprio con Nikita, giunta a Roma solo per lei.

Ma cosa ha fatto Helena subito dopo l’eliminazione? E, soprattutto, come ha reagito al verdetto del pubblico? A svelare tutto è stata proprio Nikita che, dopo aver dato grande supporto all’amica anche sui social, ha svelato cos’è successo esattamente la notte dell’eliminazione di Helena.

Cosa ha fatto Helena Prestes dopo l’addio al Grande Fratello: le parole di Nikita Pelizon

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, Nikita Pelizon ha parlato di Helena Prestes svelando tutti i retroscena della prima notte trascorsa dalla modella brasiliana fuori dalla casa del Grande Fratello. “Quando è uscita l’ho aiutata a portare le sue cose in hotel e poi abbiamo chiacchierato fino alle 5 della mattina e poi abbiamo dormito insieme fino alla sua partenza”, le parole di Nikita.

Nikita, inoltre, ha anche parlato del televoto: “Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà. Staremo a vedere“, ha concluso la Pelizon.