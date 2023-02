Nikita Pelizon in lacrime dopo il televoto/ “Sto rimanendo di nuovo sola”

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi perdono al televoto contro Oriana

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 Oriana Marzoli è risultata la concorrente preferita dal pubblico. Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, anche loro al televoto, hanno accusato l’esito della votazione che le ha viste perdere clamorosamente contro la venezuelana che ha stravinto con il 43% delle preferenze, contro il 29% di Antonella Fiordelisi, il 23% di Nikita Pelizon e il 5% di Antonino Spinalbese. Percentuali che i concorrenti, fortunatamente o sfortunatamente, ignorano. Inoltre, essendo la preferito del pubblico e immune alla nomination, Oriana ha deciso di mandare al televoto eliminatorio Nikita Pelizon: “È un persona che fa finta di essere una santa, una santarellina e invece ogni volta che può te la mette così dietro… preferisco Antonella e Antonino che dicono le cose in faccia. Non fanno finta come Nikita”.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante: ritorno di fiamma al GF Vip?/ "Ho paura..."

Nikita Pelizon in lacrime: “Sto rimanendo sola”

Dopo la puntata Nikita Pelizon si è messa a piangere, mentre Antonella Fiordelisi si è sfogata con Martina Nasoni: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate”. Anche Nikita ha poi espresso il suo dispiacere per l’esito del televoto. “Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita. L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più”. Poco dopo le due amiche Nikita e Antonella si sono isolate a bordo piscina e la modella triestina ha aggiunto: “Questo non è giusto, non ha un senso tutto ciò, com’è possibile? Questa cosa che nei preferiti è già la seconda volta che sento che non c’è il sostegno da fuori, dico OOOUUH, non solo non ho sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non ce l’ho più fuori. Così dico: cosa ho fatto di male? Perché? Sto rimanendo di nuovo sola. Ok che ci sono gli angeli, ok yeah. Ma ouch, che schifo”.

GF Vip, chi sarà il preferito tra Antonino, Oriana, Nikita e Antonella?/ I sondaggi

ci sono gli angeli e dico yeeeeah 🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌🤌pic.twitter.com/3yArnXVVC7 — BagnoTrash (@bagnotrash) February 17, 2023

LEGGI ANCHE:

Matteo Diamante ritorno di fiamma con Nikita?/ "Come se ci stessimo riconoscendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA