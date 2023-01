Nikita Pelizon, la famiglia lancia un’accusa pesante al GF Vip/ “Tanti Pinocchio…”

Le famiglia di Nikita Pelizon contro il Grande Fratello Vip 2022

Nikita Pelizon non sta affrontando giorni semplicissimi nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver discusso nuovamente con Luca Onestini, ha ricevuto l’attacco diretto della mamma del vippone ed è finita nuovamente in nomination. Al televoto contro Oriana Marzoli e George Ciupilan, Nikita non nasconde di temere di poter essere eliminata. All’interno della casa più contare sull’appoggio di Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro e Davide Donadei. La famiglia, tuttavia, vorrebbe poterle dare un messaggio per dimostrarle il proprio supporto. Sperando di poterlo fare presto, nelle scorse ore, la famiglia di Nikita si è scagliata contro il Grande Fratello Vip.

La mamma di Nikita, in particolare, sui social, ha fatto sapere che alcuni post scritti da lei e fatti passare come frecciatine nei confronti della figlia, in realtà non lo erano affatto. Anche la sorella di Nikita, Jessica, ha rivolto accuse agli autori del Grande Fratello.

Le parole della mamma e della sorella di Nikita Pelizon

“Mai messo un post contro mia figlia mi dispiace. Quello è stato un “Capolavoro” dei giornalisti. Di Pinocchio in quella casa ce ne sono tanti! Ma guarda caso loro hanno applicato i miei post (anche datati) su Nikita. Il Grande Fratello si comporta così dato che noi nonostante gli inviti ci siamo rifiutati di rilasciare interviste e di partecipare ” al gioco”. Ho i messaggi e le prove”, ha scritto la mamma di Nikita come riporta Il Vicolo delle News.

“I giornalisti hanno scritto che il post era rivolto a Nikita senza aver mai ricevuto nessuna conferma da mia madre, che infatti non si stava rivolgendo a lei. Ecco come funziona la manipolazione mediatica”, ha aggiunto la sorella Jessica.

