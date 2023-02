Nikita Pelizon, lo staff diffida Onestini e Oriana/ “Dette tante parole brutte”

Nikita Pelizon: lo staff diffida Oriana Marzoli e Luca Onestini

Nikita Pelizon è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip 7. La modella, molto amata dal pubblico, non è riuscita a farsi conoscere e apprezzare da gran parte della casa. Se nelle ultime settimane ha legato in modo particolare con Antonella Fiordelisi, altri concorrenti si sono schierati contro di lei, lanciando anche accuse che non sono passate inosservate. Nell’ultimo periodo Oriana Marzoli e Luca Onestini si sono più volti espressi duramente nei confronti di Nikita. Lo staff della Pelizon ha fatto sapere di aver diffidato l’influencer venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda. Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti. Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”, ha detto Giulia, cara amica di Nikita, a MondoTv24.

Inoltre Giulia, amica di Nikita Pelizon, ha rivelato di aver chiesto agli autori del Grande Fratello Vip 7 un incontro con la modella: “Sono due mesi che chiedo di poter entrare e parlare con lei. Avevo detto a lei che non sarei mai andata e che avrei preferito la andassero a trovare i parenti. Ma siamo arrivati a uno stato di cose in cui sento che la mia presenza potrebbe essere importante per lei. Vorrei far sapere a tutti che abbiamo i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi. Video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto Nikita abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta”. Come reagiranno Luca Onestini e Oriana Marzoli quando saranno della diffida? Giulia nei giorni scorsi ha anche rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha difeso Nikita: “Stratega? Tutto si può dire ma non stratega, poi ognuno fa il proprio gioco. Credo che Nikita in quella casa gioca meno di molti altri che hanno strategie solide e già sperimentate”.

