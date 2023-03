Nikita Pelizon: “Mai festeggiato il compleanno da piccola”/ L’infanzia complicata e il party al GF Vip

Nikita Pelizon festeggia il compleanno al GF Vip: “Mai festeggiato da piccola”

Nella serata del 19 marzo Nikita Pelizon ha festeggiato il suo compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip. In 29 anni compiuti però Nikita non ha quasi mai festeggiato il suo compleanno. La gieffina è infatti cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova fortemente praticante e, per questo, con regole ferree.

Nikita ne ha parlato proprio nella Casa del GF Vip, raccontando: “Da bambina andavo in giro a predicare la parola di Dio, mi veniva detto che quella era l’unica religione e allo stesso tempo si parlava di umiltà, questo non mi piaceva. Sono cresciuta con la Bibbia davanti“. Quando i bambini poi festeggiavano a scuola il compleanno “io dovevo stare fuori dalla porta. – ha ammesso – Avrei voluto sempre festeggiare il mio compleanno, volevo farlo tantissimo, ma il passato non si può cambiare“.

Nikita Pelizon, grande emozione al Grande Fratello Vip per il compleanno

È per questi motivi che Nikita Pelizon ha vissuto il compleanno al Grande Fratello Vip con grande emozione, sottolineando di aver quasi dimenticato di soffiare sulle candeline proprio perché non abituata a festeggiare i compleanni. Grande è stata dunque l’emozione di poter fare un vero e proprio party in costume con i compagni d’avventura del Grande Fratello e con tanto di unicorni, che lei ama in modo particolare. E non sono mancati gli auguri con tanto di abbraccio di Luca Onestini a rendere il tutto ancora più speciale.

