Nikita Pelizon pazza di Luca Onestini? “Lo avevo adocchiato sul web”/ “Adesso che è al GF Vip con me…”

Nikita Pelizon ha un debole per Luca Onestini? Le dichiarazioni della ragazza al GF Vip

Nikita Pelizon si è lasciata andare ad una confessione che potrebbe creare nuove dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nell’ultima diretta hanno fatto il loro ingresso sei nuovi concorrenti, tra i quali anche Luca Onestini, già veterano del reality. È proprio a lui che è però andato lo sguardo di Nikita che in confessionale ha poi successivamente rivelato di avere un debole per lui.

“Lo avevo adocchiato sul web, ho visto che era impegnato e quindi… – ha esordito Nikita, dicendosi però un po’ in difficoltà ora che è con lei nella Casa – Adesso però me lo sono ritrovato nella Casa del Grande Fratello, che disagio! Però sto mantenendo le dovute distanze!” Nikita d’altronde ha una persona per lei speciale fuori, Valerio, che non definisce il suo fidanzato ma una persona che sta conoscendo. Che Luca possa mettere a rischio il loro rapporto?

Nella prossima ore Nikita potrebbe inoltre dover nuovamente affrontare il discorso sul suo ex Matteo Diamante che, dopo le sue dichiarazioni in diretta, ha rilasciato un’intervista a CHI, dicendosi spiacevolmente toccato dalle parole della ragazza. “É più facile pensare che un uomo sia ossessionato dalla sua ex piuttosto che ascoltare la sua versione. Inoltre stanno pubblicando vecchi video di me a “Ex on the beach” in cui faccio il matto perché Nikita, dopo avermi detto “ti amo”, era già pronta a voltare pagina con altri concorrenti. E questo, certo, non aiuta.” ha infatti ammesso Matteo, che potremmo forse ritrovare presto al GF Vip per un confronto con Nikita.

