Nikita Pelizon, salta la serata in discoteca per colpa di Matteo Diamante?/ “Non è gradita la mia presenza”

Nikita Pelizon lancia una pesante accusa a Matteo Diamante dopo la loro rottura

È storia ormai definitivamente chiusa quella tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Solo poche settimane fa i due annunciavano la decisione di mettere una pietra sopra alla loro storia d’amore, che sembrava aver ritrovato la scintilla nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere usciti insieme dalla Casa, Nikita e Matteo hanno deciso di riprovarci ma le cose sono andate male.

Ad oggi però pare che i due ex neppure siano riusciti a mantenere un rapporto di amicizia, visto le accuse che prima lui, poi Nikita hanno lanciato attraverso i social. “Ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro“, aveva dichiarato Matteo. Parole alle quali aveva replicato così Nikita: “Mi spiace aver visto atteggiamenti che mi hanno allontanato in passato e mi allontanano tutt’ora e lo farebbero anche in futuro. Ecco il motivo del mio voler rimanere single… A me non basta il corteggiamento. Voglio una persona da ritenere esemplare che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole ma anche con i fatti. E che non mi faccia mai provare imbarazzo in nessun contesto.”

Nikita Pelizon ‘fatta fuori’ dalla serata in discoteca per volontà di Matteo Diamante?

Che i rapporti tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon siano ormai del tutto distrutti lo conferma un annuncio fatto dall’ex gieffina sui social. Stando alle sue parole, Matteo avrebbe deciso di cancellare la sua partecipazione in un locale a Grosseto, dove avrebbe dovuto esibirsi con il suo singolo Mojito. Ecco quanto dichiarato da Nikita: “Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da ‘diamante’ ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata.”

