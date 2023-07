Nikita Pelizon smette di seguire Daniele Dal Moro e attacca Oriana/ Lui replica: “Ecco perché lo ha fatto”

Nikita Pelizon smette di seguire Daniele Dal Moro su Instagram, lui lo scopre e replica

Cos’è accaduto tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip? I due, nella Casa, avevano creato un rapporto di amicizia che sembrava potesse avere seguito anche dopo il programma, eppure nelle settimane successive alla fine del reality non sono quasi mai apparsi insieme; perché? Una domanda che è tornata attuale nelle ultime ore, quando un utente ha fatto notare a Daniele, durante una diretta su Twitch, che Nikita avesse smesso di seguirlo su Instagram.

“In realtà l’ho scoperto dopo che mi aveva tolto il follow. – ha ammesso allora Daniele – Le avrà dato fastidio che non le abbia dato molto supporto in questo periodo.” ha spiegato l’ex gieffino. Così ha chiarito: “[…] non sono un ragazzino che devo toglierle il segui perché lo ha fatto lei, se un giorno le andrà, me lo rimetterà. Se non me lo metterà più, lo toglierò anch’io. Io le ho sempre voluto bene e non penso di aver detto nulla di male su di lei.” Daniele ha tuttavia ammesso di avere un’idea del motivo dell’unfollow di Nikita: “Penso che non si sia sentita molto supportata o che non l’abbia calcolata molto da quando sono uscito dal GF Vip.”

Nikita Pelizon risponde a Daniele e lancia una stoccata a Oriana Marzoli

Poco dopo le parole di Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon è intervenuta, spiegando non solo il motivo per il quale lo ha smesso di seguire, ma lanciando anche una frecciatina ad Oriana Marzoli. “Perché ho tolto il follow a Daniele? Perché come ha detto lui non mi sono sentita minimamente sostenuta e non ho sentito che il nostro rapporto, fuori dal Grande Fratello Vip, era ancora un rapporto.” ha spiegato, “Quindi per questo motivo ho deciso che non volevo più vedere quello che pubblica perché, sinceramente, non mi sento voluta bene anche se dice di volermene e non metto in dubbio questa cosa.” Così ha lanciato la stoccata a Oriana: “Quando troverà il tempo e l’autorizzazione a vederci, mi farà strapiacere incontrarlo.”

