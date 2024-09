E’ un rapporto scandito dai reality ma che, oltre la tv, vanta una visceralità incredibile: stiamo parlando dell’amicizia tra Nikita Pelizon ed Helena Prestes che, nel corso delle ultime partecipazioni televisive di entrambe, è spesso emersa in tutta la sua bellezza. L’ex vincitrice del Grande Fratello è leggermente sparita dai radar dell’attenzione mediatica, almeno nell’ultimo periodo; la seconda è invece protagonista proprio nel reality vinto dall’amica. Destini incrociati, come tra l’altro accade all’esperienza condivisa a Pechino Express e che di fatto ha sancito la nascita della loro amicizia.

‘Italia Brasile’, questo il nome della coppia composta da Nikita Pelizon ed Helena Prestes – concorrente del Grande Fratello 2024 – ai tempi della partecipazione a Pechino Express. Già allora raccontarono di come si fossero incontrate per motivi di lavoro per poi trovarsi unite e complici nelle varie sfide della vita. Grinta da vendere, complicità e soprattutto affiatate; tutti fattori evidenti in quell’esperienza e poi riproposti nelle successive esperienze televisive, anche da separate.

Prima Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip – esperienza più che positiva data la vittoria finale – poi Helena Prestes all’Isola dei Famosi; in entrambi i casi l’una ha scandito il supporto nei confronti dell’altra intervenendo sia in maniera diretta in trasmissione sia attraverso i social. Ora il focus è ovviamente rivolto al Grande Fratello 2024 dove la modella di origini brasiliane sta cercando di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Non poteva mancare ancora una volta il supporto di Nikita Pelizon che, proprio alcune ore fa, si è esposta sui social a proposito del rapporto dell’amica con Lorenzo Spolverato.

“Helena è istintiva, impulsiva, cinestesica, ecco perchè molto fisica; e sogna una famiglia e dei figli. Desidera essere amata. Lorenzo invece ho l’impressione che desideri le telecamere fisse su di lui…”. Queste le parole di Nikita Pelizon – come riporta Isa e Chia – a proposito del rapporto tra l’amica Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024. Chissà che l’ex vincitrice del reality non decida di intervenire anche in prima persona in una delle prossime puntate.