Nikita Pelizon: “Taxi gratis fuori dalle discoteche? Progetto di legge ideato da me”/ “Contatta dal Governo…”

Taxi gratis fuori dalle discoteche: Nikita Pelizon svela che si tratta di un suo progetto di legge

Da alcuni giorni si parla della possibilità di avere Taxi gratis fuori le discoteche per tutti coloro che, dopo aver bevuto, non posso guidare. Una possibilità mirata a diminuire gli incidenti stradali dovuti alla guida in stato d’ebrezza. A proporlo è stata la Lega di Matteo Salvini, ciò che però fino ad oggi non si sapere è che l’idea è di Nikita Pelizon. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è la mente dietro il progetto di legge in questione, poi definito, approvato e ora in fase sperimentale.

Matteo Diamante: "C'é stato un bacio prima del GFVIP..."/ La confessione su Martina Nasoni

“Via libera al progetto sperimentale voluto dal ministro Salvini che coinvolgerà sei locali in tutto il Paese, da agosto a metà settembre, per pagare l’auto bianca a chi, uscito dal locale, superi all’alcol test il limite previsto per mettersi al volante”, si legge infatti nell’annuncio ufficiale.

Nikita Pelizon e i contatti col Governo: “Ecco cos’è accaduto”

Ora che il progetto è stato approvato, Nikita Pelizon ha voluto rompere il silenzio, ammettendo sui social che si tratta di una sua idea. Così ha spiegato quanto accaduto: “Giorni fa è successa una cosa incredibile” – ha esordito la Pelizon su Instagram – “Sono stata contattata per partecipare a una riunione importantissima, sono stata chiamata a partecipare a un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale.” Ha poi concluso: “Sta di fatto che due giorni fa è uscito il primo progetto di legge ideato da me e strutturato dal Governo. […] Vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa. Adesso ci lavoreremo con l’associazione influencer, ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate!”.

Nikita Pelizon smette di seguire Daniele Dal Moro e attacca Oriana/ Lui replica: "Ecco perché lo ha fatto"

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon: "Temptation Island? Ecco perché mi ritirai"/ "Al GF Vip piangevo nella vasca perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA