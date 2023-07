Nikita Pelizon: “Temptation Island? Ecco perché mi ritirai”/ “Al GF Vip piangevo nella vasca perché…”

Nikita Pelizon, il Grande Fratello Vip e le lacrime nella vasca da bagno: “Ecco perché”

Nikita Pelizon torna a parlare di Grande Fratello Vip e della sua partecipazione ad altri reality. L’influencer ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, durante la quale ha raccontato alcuni retroscena del GF Vip: “Sono entrata nella Casa pensando di fare un’esperienza divertente, immergendomi in un ambiente gioioso. E invece ho convissuto con persone vere e con persone che invece si muovevano in base a strategie. In questa esperienza mi ha sostenuto moltissimo il mio percorso spirituale, che mi ha fatto sopravvivere in quella condizione per sette mesi. A tale proposito ringrazio tantissimo la vasca da bagno ed Etrusco, il mio orsacchiotto.”

In merito alla vasca da bagno, in tanti ricordano la scena di lei in lacrime immersa nell’acqua: “Nella Casa c’era zero privacy e pertanto l’unico escamotage per respirare un attimo, ragionare con il proprio io e stare in silenzio per ascoltare i moti della propria anima per qualche minuto è proprio la vasca.” ha spiegato l’influencer.

Il Grande Fratello Vip non è l’unico reality a cui Nikita ha partecipato. Facendo un passo indietro, la Pelizon ha rivelato: “Ho fatto Temptation Island nel 2018, motivata dal desiderio di volermi estraniare dalla mia realtà, dai miei tormenti personali, ma non ero psicologicamente preparata al punto che di lì a pochissimo mi ritirai.” Poi ha aggiunto: “Nel 2022 tornai ai reality partecipando a Pechino Express. Grazie a questo programma ho avuto la possibilità di partecipare ai casting del Grande Fratello con più sicurezza e consapevolezza.” E proprio tale consapevolezza ha sicuramente contribuito a portarla alla vittoria della scorsa edizione.

