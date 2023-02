Nikita piange ancora per Onestini al GF Vip: “Sto male”/ “Stava nascendo qualcosa di intenso, poi…”

Nikita Pelizon, nuovo crollo per Luca Onestini al GF Vip: “Mi fa stare male…”

Nuovo crollo di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7. Nonostante la rottura irreparabile con Luca Onestini e le liti che li hanno visti protagonisti, la gieffina continua a pensare a lui e a provare sentimenti forti nei suoi riguardi. Motivo per il quale nelle ultime ore ha avuto un crollo e, in lacrime, si è lasciata andare in un confessionale.

“Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa, che c’era una cosa che stava nascendo, ma non ce la facevo più perché non mi faceva star bene, era troppo criptica.” ha esordito Nikita. Poi, chiacchierando di Davide Donadei, ha ggiunto: “Io so che non ci troviamo a parlare, quindi sarebbe una tragedia, sono tante cose che non mi piacciono di lui eppure, nonostante questo…”

Nikita ancora innamorata di Luca Onestini: “Non sto bene”

Davide ha cercato di comprendere se Nikita crede che Luca si sia avvicinato a lei per altri fini, la Pelizon ha allora risposto: “Io credo che si trovava molto bene con me, che continuava a lasciarmi la porta aperta perché non voleva che nel programma ci fossero queste cose di coppia…”. Donadei ha dunque tirato le sue conclusioni: “Io penso che lei si sia innamorata tempo fa, o comunque si sia tanto presa e chiaramente vivendo questa situazione qui, è più difficile mandarla giù. – ha spiegato in confessionale, aggiungendo – Se qualcuno che non ti vuole bene potesse accorgersi di questa tua debolezza, potrebbe anche approfittarsene per farti del male.”

Ancora in lacrime, Nikita ha così concluso il suo sfogo in solitaria: “Io sto male, nonostante lui dica molte bugie bianche, il suo camminare con un atteggiamento che dice ‘sono il più figo del mondo’, continua a piacermi. Da una parte cerco di dimenticare, dall’altra se ne parlo è come se riaprissi questa cosa che sto cucendo.”











