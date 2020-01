Nikkie Tutorials “Sono una donna transessuale”/ Video coming out della make-up artist

Si chiama Nikkie de Jager, ma è conosciuta col nome del suo canale YouTube, “Nikkie Tutorials”. Oggi fa parlare di sé per una rivelazione: la truccatrice olandese ha annunciato di essere transessuale. Poche ore fa ha, infatti, pubblicato il video del suo coming out che ha fatto schizzare le visualizzazioni a oltre 450mila. Lei che è una delle icone più popolari della beauty community internazionale, con i suoi 13 milioni di iscritti (quasi) su YouTube, visibilmente emozionata, spiega di essere nata nel corpo sbagliato, parla delle difficoltà nel mantenere per anni questo segreto e di quanto oggi si senta sollevata. Nikkie Tutorials oggi ci mette la faccia anche per tutte quelle persone in giro per il mondo che si sentono fuori posto e non hanno il coraggio di fare coming out. Dunque, la make up artist sprona le persone a trovare la propria strada, ad ascoltarsi e a non avere paura. Lei sin dall’infanzia si è sentita una bambina: giocava con le Barbie, voleva i capelli lunghi e non capiva perché dovesse tagliarli o indossare pantaloni.

NIKKIE TUTORIALS COMING OUT “SONO UNA DONNA TRANSESSUALE”

Nikkie Tutorials racconta anche di essere sempre stata supportata dalla madre, fin da piccola e in tutto il suo percorso. Dai sette anni ha cominciato a indossare abiti femminili, col sostegno della madre e delle insegnanti che non l’hanno fatta mai sentire a disagio. Ma rivelare il suo segreto alle persone che diventavano più intime nella sua vita non è stato affatto semplice. Nikkie de Jager comunque ha completato la transizione: a 14 anni ha cominciato con gli ormoni, a 19 invece con l’operazione, ed era già su YouTube. Nikkie nel video del coming out parla anche di Dylan, il suo futuro marito, a cui ha detto la verità dopo tempo. Voleva essere sicura di potersi fidare di lui. E per il compagno è stato uno choc, ma insieme l’hanno superata. Visto che voleva fare dell’arte e del make up il focus del suo canale, non ne ha mai parlato prima, ma ora vuole dare un messaggio importante ai suoi follower.





