Nikolai Danielsen fidanzato di Emma Marrone?/ Dopo gli ultimi rumors…

Nikolai Danielsen fidanzato di Emma Marrone?

Nikolai Danielsen è il fidanzato di Emma Marrone oppure no? Ogni volta che si parla della salentina si fa lo stesso del possibile fidanzato a cominciare proprio dal bel modello che ormai da due anni viene accostato alla cantante come suo possibile flirt. Ma è mai possibile che la loro relazione esista solo in estate o a favore dei paparazzi sempre pronti a beccarli insieme in barca o in giro per i posti di villeggiatura? Proprio per questa strana coincidenza in molti sono pronti a scommettere che in realtà siano solo amici e che facciano parte della stessa comitiva e questo spiegherebbe il perché di queste poche occasioni di beccarli insieme, ma se così non fosse? Certo la pandemia e le restrizioni non hanno facilitato il compito dei paparazzi e così i dubbi non mancano.

Dopo gli ultimi rumors si torna a parlare di una loro possibile liason ma dove sta la verità?

Oggi pomeriggio Emma Marrone sarà a Verissimo in coppia con Alessandra Amoroso, altra cantante che tiene ben lontana dai riflettori la sua vita privata, ma ci sarà modo di parlare del loro “pezzo di cuore” a cominciare da Nikolai Danielsen? I due erano stati fotografati l’uno al fianco dell’altra nel mare di Capri lo scorso anno e poi ancora insieme anche a Formentera e poi a Roma, in visita al Colosseo. La ciliegina sulla torta è stata la foto che entrambi hanno messo posizionandosi sulla stessa barca, ma questo prova davvero qualcosa? Al momento sembra proprio di no e lei continua a dirsi single.



