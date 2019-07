Nilufar Addati: “avrei una storia con Mark Caltagirone”/ L’ex Uomini e Donne si sfoga

Nilufar Addati si lascia andare ad un duro sfogo contro una follower che continuerebbe ad inventare “fotoromanzi” sulla sua vita. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha puntato il dito contro tale persona che, continuerebbe a contattare gente a destra e a sinistra presentandosi come una sua fidata confidente. “Amici buonasera, volevo dirvi che c’è un individuo che ha un profilo finto che io ho bloccato che dovrebbe impiegare meglio il suo tempo” – esordisce così l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi che poi scende nei dettagli – “passa il tempo ad inventare fotoromanzi sulla sottoscritta, contattando il mondo intero e raccontando alle persone che mi conosce e che mi confido con lei”.

NILUFAR ADDATI: “SAREI FIDANZATA CON MARK CALTAGIRONE”

Lo sfogo di Nilufar Addati, però, non si ferma qui. L’ex tronista, infatti, rivela che la persona che continuerebbe ad occuparsi della sua sfera sentimentale sarebbe convinta anche della presenza di un uomo nella sua vita. “Lei racconta che ci conosciamo, che mi confido con lei e che mi consiglia di rendere pubblica la relazione che io avrei con Mark Caltagirone a questo punto. Solo che io sono dubbiosa e in difficoltà perchè non so se rendera pubblica” – afferma ironicamente l’ex tronista che poi dà un consiglio alla persona in questione – “dovrebbe contattare una casa editrice, almeno ci guadagna qualcosa”, conclude aggiungendo un grande “ma”. Nilufar, così, smentisce anche di essere nuovamente innamorata. Per il momento, infatti, l’ex Uomini e Donne preferisce dedicare il proprio tempo alle amiche.

