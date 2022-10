Nina Lange Barresi, nuova compagna di Massimiliano Allegri/ Dopo Amba Angiolini…

Massimiliano Allegri la relazione con Nina Lange Barresi è ufficiale: paparazzati di nuovo insieme

Massimiliano Allegri, a un anno dalla rottura con Ambra Angiolini, sembra aver ritrovato l’amore affianco a Nina Lange Barresi. Con lei, proprietaria di una società di consulenza che vive in Svizzera, l’allenatore è stato paparazzato un’altra volta. I paparazzi di Diva e Donna li hanno beccati mentre erano intenti a passeggiare al centro di Torino.

La coppia cammina mano nella mano, e quando Massimiliano Allegri incontra un conoscente si ferma a conversare tranquillamente con la sua nuova compagna a fianco. Sembra che l’allenatore abbia ufficializzato la relazione dopo la separazione dall’attrice che il gossip attribuisce a un tradimento di lui. In ogni caso, dopo due figli avuti avuti da relazioni diverse, Massimiliano Allegri ha di nuovo ammaliato una bellissima donna. La loro relazione va avanti da diversi mesi in segreto, e da allora le cose vanno a gonfie vele.

Massimiliano Allegri, la ex Ambra Angiolini lo dimentica con Francesco Scianna

Dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, Amba Angiolini ha sofferto moltissimo. Come si legge su Diva e Donna, l’attrice stessa aveva dichiarato: “Ci sono voluti 12 mesi di psicoterapia per uscire dalla mia ultima storia“. Ora, la giudice di X Factor ha voltato pagina con l’affascinante Francesco Scianna con cui la passione non manca.

La psicoterapeuta Domenico Barrilà fa un’analisi lucida e dettagliata degli effetti psicologici della fine di una relazione su una persona. Come lei stessa dichiara: “Un amore che finisce, soprattutto quando si è lasciati, fa l’effetto di un incidente frontale, vale per entrambi i sessi. Non è facile ritrovare rapidamente il proprio equilibrio, ci vuole tempo, può essere faticoso. Perchè l’amore è un compito vitale, ossia un bisogno essenziale della persona, una delle strade – le altre sono il lavoro e l’amicizia – che ci consentono di raggiungere la piena realizzazione di noi stessi” .

