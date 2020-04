Nina Moric accuse choc a Luigi Favoloso ed Elena Morali/ “Sono stalker psicologici!”

Pubblicità

E’ ancora scontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso e mentre lei, che aveva promesso di sottrarsi ad alcuni teatrini, è tornata a collegarsi con Live Non è la d’Urso, lui continua a prendervi parte attivamente. L’ex di Nina Moric ha voluto sottolineare il fatto che non è solo lui ad essere finito nei guai per via delle denunce della sua ex ma che anche lui ha fatto altrettanto convinto che le accuse mosse dalla modella siano solo relative al suo “rosicare” per la reazione con Elena Morali. Nina Moric non solo smentisce il suo ex ma poi va di nuovo all’attacco suo e di Elena Morali apparendo in collegamento in total black e gridando e sbraitando contro i due rei di averla disturbata e di averla stalkerata insieme taggandola addirittura per prendersi gioco di lei sui social e non solo.

Pubblicità

NINA MORIC, ACCUSE CHOC A LUIGI FAVOLOSO A LIVE NON E’ LA D’URSO

In particolare, a mandarla in bestia è il racconto delle molestie subite con messaggi, telefonate e richieste continue che l’hanno spinta a denunciarlo per stalking. Alla fine, Nina Moric parla anche del famoso tatuaggio che lui aveva fatto sul braccio e che ritraeva il suo volto: “Si era tatuato il mio volto sul braccio e ora l’ha trasformato nell’immagine della Santa Muerte messicana, un demone. Lui e Elena Morali l’hanno mostrato su Instagram, sono due stalker. Non è un gioco, io ho subito violenze fisiche, psicologiche, stalking, e ora mi denigra con un tatuaggio. Chiedo l’allontanamento di questa persona, parlo da vittima”. Inutile dire che la sua sfuriata è stata accolta con risate e provocazioni da Luigi Favoloso convinto che lei stia macchinando tutto questo solo per popolarità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA