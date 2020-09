Nina Moric dal veterinario, ma si dimentica il gatto/ “Troppe cose per la testa”

Nina Moric finisce nuovamente al centro dell’attenzione. L’ex moglie di Fabrizio Corona che, nei giorni scorsi ha parlato del figlio Carlos che ha deciso di vivere con il padre, ha raccontato la sua disavventura. La Moric, su Instagram Story, ha pubblicato un video, girato all’interno della sua auto in cui racconta di essersi recata dal veterinario per far visitare il gatto, ma di aver dimenticato di portare il gatto. “Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro”, ha raccontato la Moric sui social condividendo con i suoi followers la sua disavventura.

NINA MORIC E LA DISAVVENTURA DAL VETERINARIO: “TROPPE COSE PER LA TESTA”

Dopo aver raccontato l’accaduto, Nina Moric ha ammesso di avere troppe cose per la testa al punto da essersi dimenticata il gatto. “Troppe cose per la testa!” – ha aggiunto la Moric che ha poi condiviso una grafica colorata con le parole ‘help!’ e ‘s.o.s.’. L’ex modella, dopo aver ironizzato sull’accaduto raccontando tutto ai suoi followers, poi, sul proprio profilo Instagram ha condiviso la foto che vedete all’inizio dell’artico dichiarando il suo amore per gli amici a quattro zampe. “Gli occhi di un gatto sono finestre che ci permettono di vedere dentro un altro mondo”, ha scritto la Moric che ha dovuto accettare la decisione di Carlos di vivere con papà Fabrizio.



Nin4 M0ric che va dal veterinario per portare il gatto ma si dimentica il gatto.

⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/nejcKF5H8T — Vito (@sbronzodiriace_) September 8, 2020





