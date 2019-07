Nina Moric e il batterio mangia-carne/ “Assalita a Zanzibar, è stato disgustoso”

Nina Moric ha raccontato la sua esperienza con il batterio mangia-carne, scegliendo come canale per sfogarsi Instagram. Pare che il contagio sia arrivato a Zanzibar dove la modella era in vacanza. Si era sentita male dopo aver bevuto dell’acqua di rubinetto, probabilmente contaminata. Nelle storie poi ha aggiunto: “Mi ha morso un batterio della sabbia che mangia la carne fino all’osso, ma è meglio che non faccio vedere nulla perché è disgustoso. Sono riuscita a trovare un medico italiano che mi ha aiutata e grazie alla cura antibiotica ho risolto tutti i problemi”. Ovviamente c’è stata una grande paura fino a che poi non è arrivata a comprendere cosa l’aveva colpita. Ora Nina sta bene e può godersi il meritato riposo.

Nina Moric e il batterio mangia-carne: oggi compie 43 anni

Nina Moric ha affrontato il batterio mangia-carne proprio a pochi giorni dal suo compleanno. La modella croata infatti oggi compie 43 anni anche se non li dimostra. Nata a Zagabria il 22 luglio del 1976 ha dimostrato negli anni di toccare nel profondo il pubblico italiano e non solo per la sua bellezza. Donna sensibile e spesso vittima degli haters ha pagato in carriera proprio il suo essere troppo buona. Oltre ad averla vista recitare in alcuni video musicali la ragazza è stata protagonista in televisione a partire dall’avventura a Torno Sabato nel 2000 su Rai Uno. Nel 2011 e nel 2012 è stata tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi riuscendo così a raggiungere una fetta di pubblico sempre più importante.

