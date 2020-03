Nina Moric, foto abbracciata a Fabrizio Corona/ Dedica: “Forse meritiamo quel dolore”

Dopo una lunga ed estenuante guerra durata anni, Nina Moric e Fabrizio Corona hanno ritrovato il sereno. I due ex sono riusciti a ristabilire un rapporto maturo e, soprattutto, stabile, soprattutto per il bene di loro figlio, Carlos Maria. Il ragazzo ha oggi 17 anni e, dopo anni tormentati, rivede finalmente al suo fianco e in pace sua madre e suo padre. L’ottimo rapporto esistente tra loro è testimoniato da video, immagini, foto pubblicate anche sui social, come l’ultimo scatto postato proprio dalla Moric. I due sono stesi, uno accanto all’altro, abbracciati. Nina accompagna a questa immagine queste parole: “Hai mai fatto la guerra con gli occhi? io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male.”.

Nina Moric e Fabrizio Corona: tra loro è pace ma fuori…

Nina Moric e Fabrizio Corona hanno ritrovato la complicità e la serenità perduta anni fa. I tempi della guerra tra loro sono passati eppure di guerre entrambi continuano a viverle nella propria vita con altre vicende e persone. Se Fabrizio continua a fare i conti con la legge, Nina da settimane affronta le accuse del suo ex Luigi Mario Favoloso. Tra i due si è aperto un dibattito accesissimo, fatto di pesanti accuse che hanno chiamato in causa anche avvocati e persone vicine ai due. La mamma di Favoloso è infatti parte attiva in questa vicenda e, come Luigi Mario, ha lanciato pesanti accuse all’ex nuora. Tuttavia, la modella croata trova serenità tra le braccia di suo figlio e dell’ex compagno Fabrizio Corona.

