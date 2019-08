Nina Moric, foto hot su Instagram/ “Ho vinto Miss maglietta bagnata”: web impazzito!

Nina Moric torna a stupire i suoi fan. Lo fa con una foto pubblicata su Instagram nelle ultime ore che ha scatenato un fiume di commenti. Nello scatto, la bella croata esce dall’acqua del mare che è alle sue spalle e indossa una maglia bianca, tutta bagnata, e dei micro slip, entrambi con il suo marchio, NM CODE. Si tratta della sua linea di abbigliamento e accessori. Eppure la maglia non è proprio la prima cosa che salta all’occhio. La bellissima Nina Moric si mostra in tutta la sua bellezza in un vedo/non vedo particolarmente hot. Poi, facendo anche un po’ di ironia, scrive “Oggi, ho vinto il concorso di Miss maglietta bagnata! p.s ero l’unica in gara.” E, in effetti, la foto in pochi minuti ha scatenato centinaia di commenti.

Nina Moric, tripudio di complimenti sul web per la foto hot

Tra questi c’è chi si complimenta per la sua bellezza e la sua splendida forma. “E che maglietta fantastica woooow! Un bacio tesoro.” scrive un fan, e ancora “Le altre si sono ritirate appena ti hanno vista.”; “Ti piace vincere facile però! Sei fantastica, bellissima!”; “Mamma mia, ma come fai ad essere così meravigliosa? Sei uno splendore Nina, la più bella del mondo!”. Insomma, una foto davvero molto apprezzata quella pubblicata da Nina Moric oggi sul suo profilo Instagram. Solo pochi giorni fa però, la bella Nina ha deciso di condividere con i follower una lunga riflessione sul calvario vissuto per l’affidamento di suo figlio. “Ho combattuto per 4 anni, soprattutto perché era evidente che nemmeno Carlos stesse bene e questa assurda decisione stava facendo soffrire lui tanto quanto me.” ha voluto far sapere la showgirl, per poi concludere “Combattete sempre per i vostri figli, ci ho messo 4 anni per riaverlo e un anno per farlo tornare a sorridere.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA