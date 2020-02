Nina Moric/ “Io e Luigi Favoloso mai più insieme, futuro…” (Live Non è la d’Urso)

Nina Moric ha rilasciato delle dichiarazioni a Live Non è la D’Urso sul caso Luigi Favoloso, specificando: “La fuga è stata premeditata. Non sapevo prima che erano d’accordo o no. Poi ho capito che era tutta una messa in scena con i genitori coinvolti. Dopo che se n’è andato mi ha mandato duecento miliardi di messaggi. Una persona che ti tartassa per una settimana che si vuole suicidare sai che è una finzione“. Specifica poi quello che Luigi le diceva: “Mi diceva che mi amava, mi fa tenerezza perché mente a sé stesso. Forse non dovevo dirlo, ma non l’avrei fatto ho pubblicato delle conversazioni. Non ero aggressiva nei miei confronti”. Passa poi a parlare della loro storia d’amore e di quello che potrà accadere un domani: “Il mio futuro? Andare avanti, raggiungere la serenità. Luigi deciderà la sua, ma sono due cose separate, mai più insieme“. (agg. di Matteo Fantozzi)

UNA MACCHINA DA GUERRA CONTRO LUIGI FAVOLOSO

Nina Moric ha già messo in moto la macchina da guerra contro l’ex fidanzato Luigi Favoloso e la famiglia di quest’ultimo. In particolare contro la madre dell’ex gieffino, Loredana Fiorentino. La modella avrà modo di incontrare entrambi nella puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 2 febbraio 2020, per un faccia a faccia tanto atteso dai telespettatori appassionati al caso. Dopo aver accusato il suo ex di essere stato violento nei suoi confronti e in quelli del figlio Carlos Corona, Nina è stata attaccata dalla famiglia Favoloso e tacciata di essere una bugiarda. Per questo, pochi giorni fa, ha deciso di pubblicare nelle Stories di Instagram alcune chat con il suo ex. “Hai ragione ti chiedo scusa, ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa”, scrive Favoloso, “non trovo più me stesso e non trovo più la luce. Da quando li ho letti è cambiato tutto”. Sembra che le sue parole si riferiscano ad un presunto tradimento subito dalla Moric, una versione emersa fin dai primi istanti in cui si è diramata la notizia della scomparsa di Luigi. “Ho rischiato di ucciderti. E forse potrei anche riprovarci”, ammette nello stesso messaggio l’ex gieffino. Parole che, se vere, non lascerebbero a dubbi di alcun tipo.

LUIGI FAVOLOSO ATTACCA NINA MORIC, “È UN’AUTOLESIONISTA”

Ora cala il silenzio anche per Nina Moric. Dopo aver pubblicato le sue prove sui social, la modella ha reso il suo profilo Instagram privato e inaccessibile agli sguardi indiscreti. Un’azione che lo stesso ex Luigi Favoloso aveva messo in atto poco prima della scomparsa, seguito a ruota da quasi tutta la sua famiglia. Prima di chiudere le porte al suo profilo, la modella ha pubblicato anche i lividi che le avrebbe fatto Favoloso durante la famosa lite. La stessa che poi avrebbe spinto l’ex gieffino a lasciare l’Italia e che secondo Luigi invece sono da ricondurre dalla presunta natura autolesionista della modella. “Lei vuole distruggermi perchè io l’ho lasciata. Lei è un’autolesionista. E’ un modo per continuare una specie di relazione malata. Non sarei mai tornato, sono tornato per spiegare. Nina lo sta facendo per continuare questa relazione malata, dovrebbe farsi seguire da una persona seria”, ha detto Favoloso nella puntata di Live – Non è la d’Urso della scorsa settimana. Anzi quei lividi, secondo la sua versione dei fatti, “sono stati fatti dalla mamma di Nina il giorno che hanno portato via Carlos, quindi non sono recenti”.



