Nina Moric, frecciatina a Donatella Versace e Fedez/ “Mi appaiono sempre insieme. A lei piacciono…”

Nina Moric parla di Fedez e Donatella Versace

Nina Moric è sempre stata molto schietta e diretta e così è stata anche nel raccontarsi all’interno del podcast Gurulandia in cui ha parlato di tantissimi argomenti. Durante il racconto affidato al podcast Gurulandia, la Moric ha anche parlato di Fedez e Donatella Versace. Tra il rapper e la stilista c’è una profonda amicizia che si è spesso trasformata in una collaborazione professionale. Tra i due, infatti, non c’è solo affetto, ma anche stima e rispetto. Un rapporto d’amicizia, quello tra Fedez e Donatella Versace che dura da tempo e sul quale la Moric ha espresso la propria opinione.

“Cosa penso di Donatella Versace? Lei è amica di Fedez. Mi appaiono sempre loro due insieme sui social e li vedo spesso sul telefono. A lei piacciono questi giovanotti un po’ effeminati. Non è che dico qualcosa, può essere. Così come può essere che io stia insieme a qualcun altro”, le parole della Moric.

Nina Moric e il pensiero su Carla Bruni e Naomi Campbell

Nina Moric che attualmente sarebbe single, nel podcast Gurulandia, tuttavia, ha parlato anche di alcune colleghe. La Moric, per diversi anni, è stata una delle modelle più richieste delle passarelle. Tra le modelle più famose nel mondo, poi, spiccano anche Carla Bruni e Naomi Campbell con quest’ultima che, ancora oggi, incanta quando è sulla passarella, ma cosa pensa di entrambe la Moric?

«Che cosa penso di Naomi Campbell? Ecco lei è una st***za. Sì proprio, mamma mia, una falsa. Questo è vero e posso dirlo, almeno nei miei confronti è stata così. Poi magari con altri è anche una brava persona, ma con me no, è stata tutto tranne che buona e una brava persona con me in passato» le parole della Moric che, su Carla Bruni, ha aggiunto – «Che cosa penso di Carla Bruni? Oddio non penso niente, cioè, non la conosco per dire qualcosa».

